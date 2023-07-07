"Направились в Москву": сотни наемников ЧВК "Вагнер" покинули столицу ЦАР, – СМИ

По данным журналистов, дальнейшее пребывание в Центральноафриканской Республике командира "вагнеровцев" Виталия Перфильева находится под вопросом.

Спустя две недели после провальной военного мятежа в Российской Федерации сотни наемников частной военной компании "Вагнер" покидают Центральноафриканскую Республику. Об этом пишет портал Jeune Afrique 6 июня.

По данным издания, речь идет о более чем полтысячи "вагнеровцах". Примерно 500-600 боевиков были демобилизованы в населенных пунктах Бирао, Сидо и Батангафо.

Сообщается, что бойцы ЧВК "Вагнер", основанной Евгением Пригожиным, покидают столицу ЦАР Банги и направляются в Москву.

"Два рейса вылетели из аэропорта Мпоко в центральноафриканской столице и направились в Москву, Россия. Еще один самолет стоит наготове в Банги", — говорится в публикации.

Журналисты также утверждают, что что дальнейшее пребывание в стране командира ЧВК "Вагнер" и советника президента ЦАР Виталия Перфильева остается под вопросом.

Напомним, что по информации СМИ от 29 июня, Минобороны РФ и другие российские силовые ведомства не имеют ни возможностей, ни желания заменить ЧВК "Вагнер" в Африке.

Мы также писали 29 о том, что по некоторым данным, Кремль пытается убедить своих партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что операции ЧВК "Вагнер" там будут продолжаться, но уже под другим руководством.

Еще мы сообщали, что США ввели санкции против ряда компаний, связанных с ЧВК "Вагнер", в частности в ЦАР. Ограничения также коснулись Андрея Иванова, который сотрудничал с организацией Евгения Пригожина "Африканская политология".