Нужно соответствовать требованиям: в Белом доме оценили перспективу вступления Украины в НАТО

В администрации президента США Джо Байдена отметили, что наше государство и в дальнейшем будет иметь большую границу с Россией после завершения войны.

Вопрос долгосрочных обязательств Украины в сфере безопасности будут обсуждать на саммите НАТО в Вильнюсе, а для вступления в Альянс нужно соответствовать определенным требованиям. Об этом сообщил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома, в интервью "Голосу Америки".

Он отметил, что не намерен опережать союзников в Альянсе в заявлениях, поэтому не будет оглашать подробности. Представитель Белого Дома заявил, что долгосрочные обязательства Украины в области безопасности на мероприятии обязательно будут темой обсуждений.

"Мы считаем, что самым важным является оставаться сосредоточенными на борьбе, которую они сейчас ведут", — рассказал Кирби.

По его словам, союзники должны учесть послевоенные запросы Украины. Он высказался и о том, что наше государство и в дальнейшем будет иметь большую границу с Россией.

По мнению Кирби, пока нет такой ситуации, когда бы наше государство рассматривали "в серой зоне" безопасности — между НАТО и Россией. Он видит ситуацию иначе, ведь союзники прилагают усилия для дальнейшей поддержки. Представитель Белого дома подтвердил, что поддержка Украины цивилизованным миром является непоколебимой.

"Сообщение, переданное Путину, громкое и четкое — не только Соединенные Штаты, не только Запад, но и целый мир продолжат поддерживать Украину", — высказался Кирби.

Напомним, 7 июля президент Чехии Петр Павел рассказал, чего ждать Украине от саммита НАТО. По его мнению, после завершения войны с РФ переговоры о вступлении в НАТО должны начаться как можно быстрее. Чешский лидер заявил, что ожидает от заседания конкретного сообщения относительно членства Украины в блоке. По его словам, Чехия заинтересована в том, чтобы начать соответствующие переговоры относительно вступления Украины в НАТО после завершения войны с Российской Федерацией, которая вторглась на территорию нашего государства.