"Готовятся к "мясным штурмам": в Донецкой области фиксируют движение оккупантов в 3-х направлениях (фото)

Российские оккупанты подтягивают резервы в Донецкую область. Около 7-10 тысяч новых солдат ВС РФ зафиксировали в Мариупольском районе.

В Донецкой области российские оккупанты принялись подтягивать резервы. Перемещение техники и движение захватчиков фиксируют в районе Мариуполя. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"По всей территории района прибыло большое количество оккупантов. Размещение происходит концентрированно по трем направлениям: Бердянский (вдоль побережья Азова), Пологовский (от Никольского в направлении Розовки) и Угледарский (от Никольского в направлении Малоянисоли). Предварительно, рост фиксируют с начала недели — на 7-10 тысяч оккупантов", — проинформировал Андрющенко.

Он добавил, что фиксируется перемещение военной техники, в частности танков, в направлении Бердянска. В основном это техника старой модификации и не в большом количестве.

"В общем складывается впечатление, что россиян готовятся к осуществлению новых "мясных" штурмов или "мясной" защиты", — пишет советник мэра.

Напомним, что бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила ликвидировали полевой слад боеприпасов российских захватчиков в Донецкой области.

ВСУ продвинулись под Бахмутом и захватили позиции в Запорожской области. На секторе фронта от Сватово до Кременной Силы обороны успешно провели контратаки.