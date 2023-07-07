ВСУ продвинулись под Бахмутом и захватили позиции в Запорожской области, — ISW (карта)

По данным аналитиков, украинские войска продолжают контрнаступательные операции к югу и северу от Бахмута и успешно оттесняют российских оккупантов.

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Силы обороны Украины добились существенного успеха на Бахмутском направлении, активно наращивая давление на оккупантов в окрестностях этого города. Также ВСУ продолжают продвижение на Запорожском направлении. На секторе фронта, простирающемся от Сватово до Кременной, силы обороны успешно провели контратаки. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 6 июля.

Ситуация на фронте — Луганская область

6 июля российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная и к югу от Кременной. Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска пытались продвинуться в районе Новоселовского, Новоегоровки, Кармазиновки и Белогоровки. Российские "военкоры" утверждали, что российские силы продолжали атаки в районе Новоселовского и в Серебрянском лесном массиве к югу от Кременной. Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины, полковник Сергей Череватый отметил, что российские силы активно пытаются прорвать украинские оборонительные линии вдоль фронта Купянск-Лиман, используя штурмовые подразделения "Шторм-Z", укомплектованные бывшими заключенными. Череватый также заявил, что в этом районе действуют подразделения БАРС (Российский боевой резерв страны) и неуказанные частные военные компании (ЧВК). Один российский блогер опубликовал кадры, на которых, как сообщается, запечатлен Центральный военный округ (ЦВО) в районе Кременной. Другой блогер утверждает, что бойцы 3-й гвардейской отдельной бригады специального назначения наносят удары по украинским укреплениям в районе Кременной.

Российские источники утверждают, что 6 июля украинские силы провели несколько контратак вдоль линии Святове-Креминна. Официальный представитель Западной группы войск России Сергей Зыбинский заявил, что подразделения 7-го гвардейского мотострелкового полка и 1-й гвардейской танковой армии отразили украинские атаки в районе Новоселовского. Министерство обороны России (МО) заявило, что подразделения Центральной группы войск отразили украинские атаки примерно в 16 км к западу от Кременной в районе Ямполовки и Торского.

Ситуация на фронте — Донецкая область

Визуальные доказательства подтверждают, что украинские войска продвинулись к юго-западу от Бахмута. Геолокационные кадры боевых действий показывают, что российская артиллерия атакует украинские позиции на западной окраине Клещиевки. Один российский блогер сообщает о захвате украинскими войсками лесных массивов к западу от Клещиевки и о давлении на российские позиции в этом районе. В то же время российские источники утверждают, что Клещиевка остается под российским контролем. Украинский Генеральный штаб дополнительно сообщил, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции к югу и северу от Бахмута, занимая новые позиции. Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины отмечает, что украинские войска успешно оттесняют российские силы на флангах Бахмута.

Украинский Генеральный штаб сообщает, что украинские войска успешно отражают российские атаки к юго-западу и северо-западу от Бахмута. Российский "военкор" утверждает, что российские силы атакуют вдоль линии Дубово-Васильевка-Богдановка и в направлении Орехово-Васильевки. Российские источники сообщают о боях, в которых участвуют подразделения 331-го гвардейского воздушно-десантного полка и 200-й мотострелковой бригады.

7 июля российские войска продолжают наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб ВСУ сообщает о безуспешных российских атаках в районе Авдеевки, Первомайска, Марьинки и Новомихайловки. Российский блогер утверждает, что российские войска не смогли прорваться к юго-западным подступам к Авдеевке и внутри Марьинки. Кадры, размещенные пророссийскими боевикам "ДНР", показывают удары 103-го мотострелкового полка по украинским позициям в районе Марьинки.

Ситуация на фронте — южное направление

6 июля украинские силы провели контрнаступательные операции вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. Украинский Генеральный штаб сообщил о наступательных операциях и закреплении контроля над новыми позициями. Пресс-секретарь российской Восточной группировки войск заявил, что российские подразделения отбили украинские атаки к югу от Великой Новоселки. Российские блоггеры утверждали об атаках украинских сил в районе Старомайорска и Приютного. Геолокационные кадры показывают наличие российских сил в районе Приютного.

6 июля украинские силы продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области. Украинский Генеральный штаб сообщил о наступательных операциях на Мелитопольском направлении и закреплении контроля над новыми позициями. Пресс-секретарь российской Восточной группировки войск заявил, что российские подразделения отразили украинскую атаку в районе Пятихаток. Российские блогеры разделились во мнениях относительно характера украинских контрнаступательных операций. Один блоггер утверждает о попытках украинских сил продвинуться в направлении Жеребянки, другие утверждают о неудачных наступлениях в направлении Жеребянки и о наличии украинских сил в Пятихатках. Российские блоггеры также утверждают о контратаках и захвате позиций в районе Работино.

Российские силы продолжают обстреливать украинские позиции в районе Антоновского моста.

Напомним, 6 июня Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", сообщил, что на Таврическом направлении украинские воины выполнили 1293 огневых задачи и ликвидировали почти три роты россиян.

В тот же день Сергей Череватый, заместитель командующего Восточной группировки войск по стратегическим коммуникациям, заявил, что ВСУ наступают в районе Бахмута, оттесняя вражеские войска.