Мобилизация в Украине: как будут предоставлять отсрочку от призыва (видео)
Адвокат Роман Симутин возмутился расширением мобилизационного перечня для украинских граждан, которые не смогут получить отсрочку.
Адвокат Роман Симутин попытался расшифровать украинцам внесенную правку отдельных депутатов парламента о предоставлении отсрочки от призыва. В YouTube-канале юрист разобрал все на примерах.
По его словам, она теперь предоставляется при условии отсутствия "других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать". Симутин перечислил случаи, когда могут мобилизовать украинцев.
В случае, если отец инвалид 2 группы, мобилизация будет касаться представителей его семьи. В семье совершеннолетние и трудоспособные (в возрасте более 18 лет) сын и дочь. Последняя беременна и имеет одного ребенка, живет на территории другой области, а доход ее семьи позволяет только обеспечивать потребности питания. В таком случае мобилизуют в армию ее брата.
"Как будет учитывать эти обстоятельства ТЦК? Как одесский военком или по совести?" — отметил Симутин.
Еще один случай, когда есть отец, мать и двое братьев. В семье совершеннолетние и трудоспособные два сына и мать. В таком случае под действие мобилизации оба.
Зарубежный фактор также не менее важен. Он привел пример, когда мама инвалид 2 группы мобилизация, все же будет касаться членов ее семьи. В семье есть трудоспособные и совершеннолетние — сын и дочь, которые находятся сейчас не в Украине, а за рубежом. Да, дочь находится в другой стране, но решать давать ли отсрочку сыну-брату будет руководитель ТЦК и СП.
Отсрочка от призыва: Верховная Рада сузила круг лиц
Депутаты Верховной Рады 28 июня приняли решение о получении отсрочки от мобилизации в Украине. Согласно новым нормам, принятый закон определяет, что отсрочку можно будет оформить только в том случае, если в семье нет других людей, обязанных содержать человека с инвалидностью.
В Ukrainian Military Pages рассказали, что меняется действующая сейчас норма. Она касается отсрочки от мобилизации военнообязанным, которые имеют жену (мужа) среди лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) среди людей с инвалидностью I или II группы.
Напомним, в июне адвокат Андрей Карпенко объяснил, что ограниченно годных могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины. Как он заявил, приказ № 402 регулирует этот вопрос, поэтому ВЛК обращает внимание именно на эти нормы. Минобороны установило три категории непригодных к военной службе. Соответствующее решение выносят представители ВЛК.