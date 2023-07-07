Мобилизация в Украине: как будут предоставлять отсрочку от призыва (видео)

Адвокат Роман Симутин возмутился расширением мобилизационного перечня для украинских граждан, которые не смогут получить отсрочку.

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Адвокат Роман Симутин попытался расшифровать украинцам внесенную правку отдельных депутатов парламента о предоставлении отсрочки от призыва. В YouTube-канале юрист разобрал все на примерах.

По его словам, она теперь предоставляется при условии отсутствия "других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать". Симутин перечислил случаи, когда могут мобилизовать украинцев.

В случае, если отец инвалид 2 группы, мобилизация будет касаться представителей его семьи. В семье совершеннолетние и трудоспособные (в возрасте более 18 лет) сын и дочь. Последняя беременна и имеет одного ребенка, живет на территории другой области, а доход ее семьи позволяет только обеспечивать потребности питания. В таком случае мобилизуют в армию ее брата.

"Как будет учитывать эти обстоятельства ТЦК? Как одесский военком или по совести?" — отметил Симутин.

Еще один случай, когда есть отец, мать и двое братьев. В семье совершеннолетние и трудоспособные два сына и мать. В таком случае под действие мобилизации оба.

Зарубежный фактор также не менее важен. Он привел пример, когда мама инвалид 2 группы мобилизация, все же будет касаться членов ее семьи. В семье есть трудоспособные и совершеннолетние — сын и дочь, которые находятся сейчас не в Украине, а за рубежом. Да, дочь находится в другой стране, но решать давать ли отсрочку сыну-брату будет руководитель ТЦК и СП.

Отсрочка от призыва: Верховная Рада сузила круг лиц

Депутаты Верховной Рады 28 июня приняли решение о получении отсрочки от мобилизации в Украине. Согласно новым нормам, принятый закон определяет, что отсрочку можно будет оформить только в том случае, если в семье нет других людей, обязанных содержать человека с инвалидностью.

В Ukrainian Military Pages рассказали, что меняется действующая сейчас норма. Она касается отсрочки от мобилизации военнообязанным, которые имеют жену (мужа) среди лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) среди людей с инвалидностью I или II группы.

Напомним, в июне адвокат Андрей Карпенко объяснил, что ограниченно годных могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины. Как он заявил, приказ № 402 регулирует этот вопрос, поэтому ВЛК обращает внимание именно на эти нормы. Минобороны установило три категории непригодных к военной службе. Соответствующее решение выносят представители ВЛК.