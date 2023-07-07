Мобілізація в Україні: як надаватимуть відстрочку від призову (відео)

Адвокат Роман Сімутін обурився розширенням мобілізаційного переліку для українських громадян, які не зможуть отримати відстрочку.

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Адвокат Роман Сімутін спробував розшифрувати українцям внесену правку окремих депутатів парламенту щодо надання відстрочки від призову. У YouTube-каналі правник розібрав усе на прикладах.

З його слів, вона тепер надається за умови відсутності "інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати". Сімутін перерахував випадки, коли можуть мобілізувати українців.

У разі, якщо батько інвалід 2 групи, мобілізація стосуватиметься представників його родини. У сім’ї повнолітні та працездатні (у віці понад 18 років) син та донька. Остання є вагітною та має одну дитину, живе на території іншої області, а дохід її родини дозволяє лише забезпечувати потреби харчування. У такому разі мобілізують до війська її брата.

"Як враховуватиме ці обставини ТЦК? Як одеський воєнком чи по совісті?", – зазначив Сімутін.

Ще один випадок, коли є батько, мати та двоє братів. У сім’ї є повнолітні та працездатні два сини та мати. У такому разі під дію мобілізації обидва.

Закордонний фактор також не менше важливий. Він навів приклад, коли мама інвалід 2 групи мобілізація, все ж стосуватиметься членів її родини. У сім’ї є працездатні та повнолітні – син та донька, які перебувають нині не в Україні, а за кордоном. Так, донька перебуває у іншій країні, але вирішувати чи давати відстрочку сину-брату буде керівник ТЦК та СП.

Відстрочка від призову: Верховна Рада звузила коло осіб

Депутати Верховної Ради 28 червня ухвалила рішення щодо отримання відстрочки від мобілізації в Україні. Згідно нових норм, ухвалений закон визначає, що відстрочку можна буде оформити лише в тому випадку, якщо в родині не має інших людей, зобов’язаних утримувати особу з інвалідністю.

У Ukrainian Military Pages розповіли, що змінюється чинна наразі норма. Вона стосується відстрочки від мобілізації військовозобов’язаним, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) серед людей з інвалідністю I чи II групи.

Нагадаємо, у червні адвокат Андрій Карпенко пояснив, що обмежено придатних можуть призвати до лав Збройних сил України. Як він заявив, наказ № 402 регулює це питання, тому ВЛК звертає увагу саме на ці норми. Міноборони встановило три категорії непридатних до військової служби. Відповідне рішення виносять представники ВЛК.