Началась новая эра: война в Украине определит ход боевых действий на десятилетия вперед, — СМИ

По словам журналистов, авторитарные режимы уже изучают, как получить преимущество в любом грядущем конфликте. Демократическим странам стоит готовиться к будущим войнам.

Война в Украине будет определять понимание боевых действий на десятилетия вперед. Она уже развеяла иллюзии о том, что современные конфликты могут ограничиваться кампаниями по борьбе с повстанцами или развиваться в направлении борьбы с малыми потерями в киберпространстве. Об этом пишет издание The Economist.

По словам журналистов, российское вторжение в Украину 2022-го года указало на новый вид высокоинтенсивной войны, сочетающей в себе передовые технологии с убийствами в промышленных масштабах и массовым потреблением боеприпасов.

Издание пишет, что что авторитарные режимы уже изучают, как получить преимущество в любом грядущем конфликте. Демократическим странам стоит признать, что войны между промышленно развитыми экономиками являются реальной перспективой и уже начать готовиться к ним.

Сообщается, что из войны в Украине можно вынести три важных урока:

В материале говорится, что поле битвы становится прозрачным, когда не нужно использовать бинокли и бумажные карты, ведь почти вся ориентация на местности основана на работе датчиков и спутниковых снимках. Войскам придется разрабатывать новые способы ведения боя, опираясь на мобильность, рассредоточение, скрытность и обман;

По словам журналистов, даже во время развития технологий искусственного интеллекта в войну все равно вовлечены сотни тысяч людей, а также большое количество бронетехники. Расход боеприпасов также остается очень большой.

Также эксперты заявили, что границы большой войны широки и нечетки. В Украине мирные жители оказались втянутыми в войну не только в качестве жертв, но и в качестве участников. К примеру, провинциальные жители могут помочь военным вести артиллерийский огонь при помощи смартфона. Растущее участие гражданского населения поднимает юридические и этические вопросы.

Издание сообщается, что демократические страны могут захотеть отстраниться от ужасов войны в Украине. Однако автократическая и нестабильная Россия еще долго будет представлять угрозу для Запада. Растущее военное влияние Китая является дестабилизирующим фактором в Азии, а глобальное возрождение автократии может сделать конфликты более вероятными.

Напомним, что в конце июня журналисты писали о том, что на Запада аналитики пытаются предугадать, чем закончится война в Украине. Есть мнения, что все завершится либо распадом РФ, либо мирными переговорами, которые в Кремле будут выдавать россиянам за невероятную победу.