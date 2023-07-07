Ядерная угроза на Запорожской АЭС: Буданов оценил вероятность подрыва станции

Опасная ситуация на стратегическом объекте будет сохраняться пока там находятся российские войска, говорит глава ГУР МОУ.

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов отметил, что угроза подрыва Россией Запорожской АЭС снижается, но такая вероятность может вернуться. Об этом он сообщил в интервью Reuters.

Заявление прозвучало после длительных предупреждений украинских и российских официальных лиц, которые обвиняли друг друга в подготовке нападения на крупнейшую в Европе атомную станцию. По его мнению, сейчас ситуация контролируется.

"Угроза снижается, но она сохраняется, там есть российские войска", — рассказал он.

Буданов отметил, что о полном устранении рисков на атомной станции речь пока не идет. ЗАЭС и в дальнейшем контролируют российские войска.

"Пока станция занята российскими войсками, это может повториться в любой момент, если они захотят", — пояснил руководитель ГУР.

Он также отметил, что украинское контрнаступление продолжается. Силы обороны выполняют задачи военного командования.

"Успех будет, но со временем", — сказал он.

Ситуация на ЗАЭС в июле 2023 года

Американское ядерное общество оценило вероятность подрыва ЗАЭС российскими войсками. Представители ANS напомнили, что 6 реакторов объекта были остановлены уже более десяти месяцев. Там считают, что даже худший сценарий не повредит гражданским. Сейчас и в дальнейшем анализируют ситуацию, чтобы сделать правильные выводы.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин 6 июля назвал количество военных РФ на Запорожской АЭС. Количество оккупантов постоянно меняется. Сейчас на территории ЗАЭС есть большое количество оружия и взрывчатки. По его словам, на объекте зафиксировано 700 российских военных.

Напомним, 6 июля инструкция от Минздрава на случай подрыва ЗАЭС. Если теракт на АЭС станет реальностью, местные власти сразу же выступят с первыми рекомендациями для населения. Задача украинцев, которые не могут эвакуироваться, прислушаться к ним.