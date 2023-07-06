"Минируют все": в "Энергоатоме" назвали количество военных РФ на Запорожской АЭС (видео)

Полностью заминирован периметр станции и подъездные пути, а российские захватчики пренебрегают правилами безопасности и устанавливают взрывчатку на важном оборудовании.

Related video

Ситуация на Запорожской АЭС критическая, а на объекте находятся 700 российских военных. Об этом сообщил в эфире телемарафона президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Количество оккупантов постоянно меняется. Сейчас на территории ЗАЭС есть большое количество оружия и взрывчатки.

Питание восстановлено на станции. Запорожская АЭС, по словам Котина, все же в зоне риска подрыва.

"Есть и все другие вещи, которые не нужно, чтобы были на таком объекте", — заявил руководитель "Энергоатома".

Петр Котин добавил, что станцию российские захватчики заминировали. Периметр объекта и подъездные пути заминированы. Этот аспект в любом случае значительно повышает риски. Руководитель "Энергоатома" обратил внимание, что россияне не обращают внимание, насколько ценным является оборудование и пренебрегают правилами безопасности.

"Они минируют там все, несмотря на то, важно ли это оборудование", — подчеркнул он.

смотреть с 5 часов 55 минут

Угроза теракта на ЗАЭС

В сети 6 июля появились спутниковые снимки от Planet Labs, которые были сделаны 5 июля. На них заметны неизвестные объекты, расположенные на крышах энергоблоков Запорожской АЭС, о которых ранее сообщали в Генштабе ВСУ. На фотографиях зафиксирован четвертый энергоблок ЗАЭС. При этом сложно определить, что именно размещено на крышах реакторов, в связи с разрешающим качеством изображения, поэтому преждевременные выводы о наличии взрывчатки сделать нельзя.

Напомним, 6 июля в ГУР заявили, что угроза российского теракта на захваченной Запорожской атомной станции в оккупированном Энергодаре снижается. По словам руководителя военной разведки Кирилла Буданова, вероятность подрыва на захваченной станции со стороны оккупантов понемногу сходит на нет.