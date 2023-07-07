"Как равный партнер": Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, — Столтенберг

По словам генсека Альянса, президент воюющей страны будет присутствовать на инаугурационном заседании нового Совета Украина-НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 7 июля во время пресс-конференции.

Он отметил, что украинский лидер будет присутствовать на инаугурационном заседании нового Совета Украина-НАТО.

Кроме того, Столтенберг отметил, что в НАТО создают платформу не только для различных консультаций, но и для принятия важных решений.

"Мы создаем эту платформу не только для консультаций, но и для принятия решений. Там мы соберемся как равные партнеры для решения проблем безопасности", – сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО немного раскрыл детали процесса поиска решения о вступлении Украины в Альянс.

"Я уверен, что мы найдем единственный путь, чтобы решить конкретный вопрос членства, но я не буду вдаваться в детали конкретной формулировки, потому что мы объявим это, когда все будет готово к саммиту", — сказал он.

Однако отметил, что Украина уже стала значительно ближе к НАТО, сотрудничество налаживается уже много лет.

Пресс-конференция Столтенберга

Саммит НАТО в Вильнюсе

Предстоящий саммит НАТО, который состоится 11–12 июля 2023 года в столице Литвы Вильнюсе. Местом проведения будет дворец Литэкспо в Шалтунае. На нем будут присутствовать главы государств и главы правительств стран-участников Альянса.

Напомним, что в Белом доме оценили перспективу вступления Украины в НАТО. В администрации президента США Джо Байдена отметили, что наше государство и в дальнейшем будет иметь большую границу с Россией после завершения войны.