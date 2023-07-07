Членство Украины в НАТО: Столтенберг раскрыл детали предстоящего саммита Альянса в Вильнюсе

Генсек НАТО рассчитывает, что во время саммита в Вильнюсе лидеры Альянса объявят о своем единстве относительно перспективы присоединения Украины к военно-политическому блоку. А также согласуют многолетнюю программу помощи.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Североатлантического Альянса подтвердят перспективу вступления Украины в НАТО, а также согласуют многолетний пакет военной помощи для страны. Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции перед саммитом НАТО в Вильнюсе, запланированном на 11-12 июля.

"Я ожидаю, что лидеры Альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едиными в том, как приблизить Украину к ее цели", — сообщил генсек Альянса.

Столтенберг считает, что во время саммита в Вильнюсе страны-члены НАТО покажут свое четкое видение будущего Украины в Альянсе. Для этого они готовятся согласовать многолетнюю программу помощи, которая гарантирует взаимодействие между ВСУ и НАТО. Речь идет о предоставлении Украине 500 млн евро, направленный на покрытие базовых потребностей в виде топлива и лекарств, а также оборонных нужд, включая военные госпитали.

Кроме того, в Альянсе готовятся объявить об основании Совета Украина-НАТО, предназначенного для улучшения политических связей с Киевом.

Напомним, саммит Альянса состоится 11-12 июля в Литве. Киев ожидает конкретный сигнал от НАТО о том, что после окончания войны Украина станет членом Альянса. По мнению Владимира Зеленского, у страны есть все основания для этого. Кроме того, четкое решение Альянса относительно поддержки Украины дало бы серьезную мотивацию для наших защитников.

Кроме того, Украина ожидает конкретные гарантии безопасности от государств-членов НАТО на тот момент, пока она не станет членом Альянса.

Фокус ранее писал о том, что по данным главы ГУР Кирилла Буданова от 5 июля, Украина не получит приглашение в Североатлантический Альянс на заседании в Вильнюсе. По словам главы разведки, он видел черновики выступлений.

Фокус также сообщал о том, что 7 июля президент Чехии Петр Павел рассказал, чего ждать Украине от саммита НАТО. По мнению лидера страны, после окончания войны с РФ переговоры о вступлении в НАТО должны начаться как можно быстрее.