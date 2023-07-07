Членство України в НАТО: Столтенберг розкрив деталі майбутнього саміту Альянсу у Вільнюсі

Генсек НАТО розраховує, що під час саміту у Вільнюсі лідери Альянсу оголосять про свою єдність щодо перспективи приєднання України до військово-політичного блоку. А також узгодять багаторічну програму допомоги.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Північноатлантичного Альянсу підтвердять перспективу вступу України до НАТО, а також узгодять багаторічний пакет військової допомоги для країни. Про це Столтенберг заявив під час прес-конференції перед самітом НАТО у Вільнюсі, запланованому на 11-12 липня.

"Я очікую, що лідери Альянсу підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдиними в тому, як наблизити Україну до її мети", — повідомив генсек Альянсу.

Столтенберг вважає, що під час саміту у Вільнюсі країни-члени НАТО покажуть своє чітке бачення майбутнього України в Альянсі. Для цього вони готуються узгодити багаторічну програму допомоги, яка гарантуватиме взаємодію між ЗСУ та НАТО. Йдеться про надання Україні 500 млн євро, спрямований на покриття базових потреб у вигляді палива та ліків, а також оборонних потреб, включно з військовими шпиталями.

Крім того, в Альянсі готуються оголосити про заснування Ради Україна-НАТО, призначеної для поліпшення політичних зв'язків із Києвом.

Нагадаємо, саміт Альянсу відбудеться 11-12 липня в Литві. Київ очікує на конкретний сигнал від НАТО про те, що після закінчення війни Україна стане членом Альянсу. На думку Володимира Зеленського, у країни є всі підстави для цього. Крім того, чітке рішення Альянсу щодо підтримки України дало б серйозну мотивацію для наших захисників.

Крім того, Україна очікує конкретних гарантій безпеки від держав-членів НАТО на той момент, поки вона не стане членом Альянсу.

Фокус раніше писав про те, що за даними глави ГУР Кирила Буданова від 5 липня, Україна не отримає запрошення до Північноатлантичного Альянсу на засіданні у Вільнюсі. За словами глави розвідки, він бачив чернетки виступів.

Фокус також повідомляв про те, що 7 липня президент Чехії Петр Павел розповів, чого чекати Україні від саміту НАТО. На думку лідера країни, після закінчення війни з РФ переговори про вступ до НАТО мають розпочатися якомога швидше.