Ожидания Украины не оправдаются: Буданов высказался о грядущем саммите НАТО

Глава украинской разведки заявил, что уже видел черновики выступлений для грядущего заседания представителей стран НАТО в Вильнюсе.

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Украина не получит приглашение в Североатлантический Альянс на заседании в Вильнюсе. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The Times от 5 июля.

Как отмечают журналисты, по некоторым данным, Кирилл Буданов получает больше общей британской и американской разведывательной информации, чем многие члены НАТО. В частности, он уверен, что Украина не будет приглашена в Альянс на следующей неделе.

"Мне трудно одобрить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не оправдаются", — сказал Кирилл Буданов

В публикации говорится, что глава украинской разведки выразил разочарование решением союзников. Он также отметил, что это не просто догадки.

"Я уверен, что какие-то слова будут объявлены, но больше ничего. Я почти уверен, что будут говорить дальше: я видел черновики выступлений", — заявил глава ГУР.

Напомним, что 3 июля президент Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену с призывом пригласить Украину в НАТО сейчас, даже если вступление произойдет после войны. По его словам, это станет стимулом для бойцов ВСУ,

Ранее, 28 июня, премьер-министр Эстонии Кая Каллас анонсировала "сюрприз" в отношении членства Украины в НАТО. Она также заявила, что единственная действенная гарантия безопасности для Украины — это членство в Альянсе.

Мы также писали о том, что по данным СМИ от 5 июля, Джо Байден настаивает на том, чтобы нынешний председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала новым генеральным секретарем НАТО.