"Очень важно": Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Глава государства считает, что приглашение в Альянс стало бы огромным стимулом для украинских солдат и понимает, что Киев не станет членом блока до завершения войны.

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Президент Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом пригласить Украину в Североатлантический Альянс сейчас, даже если вступление произойдет после войны. Об этом пишет CNN 3 июля.

Как отмечает Владимир Зеленский, американский президент был "принимающим решение" о том, будет ли Украина в НАТО или нет. По его словам, приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат.

"Очень важно чувствовать, что вы действительно находитесь рядом с союзниками в будущем", — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что в Киеве есть понимание того, что Украина не станет частью Альянса, пока не завершится война.

"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", — отметил Зеленский.

Напомним, что 3 июля председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина имеет право действовать осторожно во время контрнаступления, так как продвижение войск затруднено из-за мин и других препятствий.

В свою очередь председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал 3 июля, что действия украинского командования по контрнаступлению украинских сил на фронте заслуживают похвалы.

Ранее, 28 июня, премьер-министр Эстонии Кая Каллас анонсировала "сюрприз" в отношении членства Украины в НАТО. Она также отметила, что членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности для Украины.