"90% личного состава ВС РФ в Украине": в НАТО оценили контрнаступление ВСУ как успешное

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр констатирует, что контрнаступление — это всегда тяжелая операция, однако украинцы действуют крайне героически.

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Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что действия украинского командования по контрнаступлению украинских сил на фронте заслуживают похвалы. Об этом он сказал в Брюсселе 3 июля, передает "Интерфакс-Украина".

"Это — реальная война, и люди гибнут каждый день. Трудно, когда ты там находишься и видишь, как гибнут твои коллеги и друзья, трудно быть под обстрелами такой интенсивности. Это всегда трудно, и мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что для них это очень тяжелое время", — сказал председатель Военного комитета НАТО.

Он добавил, что в НАТО воздерживаются от комментариев относительно скорости или медлительности украинского контрнаступления, потому что такие операции чрезвычайно тяжелые.

"Я думаю, что то, как они это делают, заслуживает похвалы. Я думаю, что по хорошим причинам в некоторых местах они осторожны, потому что вы можете потерять много сил, если вы пойдете напрямую, и вам нужно найти слабые места, лучшие позиции, чтобы попытаться прорваться", — сказал он.

Бауэр констатировал, что на территории Украины находится 90% личного состава ВС РФ, а значит выбить такое количество нелегко.

"В Украине есть значительное количество россиян, есть значительные заградительные препятствия — иногда это несколько километров, иногда это 30 километров в глубину, с минными полями, серьезными заграждениями, и есть еще третья линия. Чтобы через это все пройти, достичь территории, где больше нет оборонительной инфраструктуры — это очень-очень тяжелая для украинцев задача", — считает адмирал.

Председатель Военного комитета НАТО также отметил, что нельзя не заметить, с какой силой и мотивацией бьются украинцы на фронте.

"Мы видим героический бой украинцев. Я думаю, что моральный компонент в войне, — это мы знаем из прошлого и видим это в Украине, — чрезвычайно важен: украинцы знают, за что они сражаются, россияне не имеют ни малейшего представления. Эту разницу вы можете видеть на поле боя, когда речь идет о боевом духе, когда речь идет об изобретательности и о воле к бою", — подчеркнул он.

Он добавил, что поддержку Украине вооружением оказывают полсотни государств, а если Украина проиграет, это станет "началом еще большей нестабильности".

Бауэр также считает, что большую помощь в этой войне Украине "со значительным количеством западного вооружения и западного обучения" оказывают 50 государств.

"Мы должны понять, что эта война не только об Украине, но и о гораздо большем, и мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, сколько это потребуется, потому что мы не можем позволить россиянам победить", — аргументировал адмирал.

По его мнению, россияне со временем восстановятся, поэтому оборонные планы НАТО строит не на сегодняшнем состоянии ВС РФ, а на состоянии армии до нападения на Украину.

"Мы не должны недооценивать россиян. Да, им потребуется время, чтобы восстановиться, и это — одна из причин, по которой мы тоже берем несколько лет, чтобы реализовать наши планы по изменению наших возможностей", — детализировал он.

Напомним, что Испания перебрасывает систему ПВО NASAMS, размещенную в Латвии, в соседнюю Литву, чтобы помочь защитить саммит НАТО, который состоится там на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что 30 июня президент Владимир Зеленский сказал, что Украина хочет показать результаты контрнаступления ВСУ до саммита НАТО 11 июля.