"90% особового складу ЗС РФ в Україні": у НАТО оцінили контрнаступ ЗСУ як успішний

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер констатує, що контрнаступ — це завжди важка операція, однак українці діють вкрай героїчно.

Related video

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що дії українського командування щодо контрнаступу українських сил на фронті заслуговують на похвалу. Про це він сказав у Брюселі 3 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це — реальна війна, і люди гинуть щодня. Важко, коли ти там перебуваєш і бачиш, як гинуть твої колеги і друзі, важко бути під обстрілами такої інтенсивності. Це завжди важко, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну, тому що для них це дуже важкий час", — сказав голова Військового комітету НАТО.

Він додав, що в НАТО утримуються від коментарів щодо швидкості, чи повільності українського контрнаступу, бо такі операції надзвичайно важкі.

"Я гадаю, що те, як вони це роблять, заслуговує на похвалу. Я гадаю, що з хороших причин у деяких місцях вони обережні, тому що ви можете втратити багато сил, якщо ви підете напряму, і вам потрібно знайти слабкі місця, найкращі позиції, щоб спробувати прорватися", — сказав він.

Бауер констатував, що на території Україні перебуває 90% особового складу ЗС РФ, а отже вибити таку кількість нелегко.

"В Україні є значна кількість росіян, є значні загороджувальні перешкоди — іноді це декілька кілометрів, іноді це 30 кілометрів завглибшки, з мінними полями, серйозними загородженнями, і є ще третя лінія. Щоб через це все пройти, досягти території, де більше немає оборонної інфраструктури — це дуже-дуже важке для українців завдання", — вважає адмірал.

Голова Військового комітету НАТО також зауважив, що не можна не помітити, з якою силою та мотивацією б'ються українці на фронті.

"Ми бачимо героїчний бій українців. Я гадаю, що моральний компонент у війні, — це ми знаємо з минулого і бачимо це в Україні, — надзвичайно важливий: українці знають, за що вони б'ються, росіяни не мають ані найменшого уявлення. Цю різницю ви можете бачити на полі бою, коли йдеться про бойовий дух, коли йдеться про винахідливість і про волю до бою", — наголосив він.

Він додав, що підтримку Україні озброєнням надають пів сотні держав, а якщо Україна програє, це стане "початком ще більшої нестабільності".

Бауер також вважає, що велику допомогу в цій війні Україні "зі значною кількістю західного озброєння і західного навчання" надають 50 держав.

"Ми маємо зрозуміти, що ця війна не лише про Україну, а й про набагато більше, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну так довго, скільки це буде потрібно, тому що ми не можемо дозволити росіянам перемогти", — аргументував адмірал.

На його думку, росіяни згодом відновляться, тому оборонні плани НАТО будує не на сьогоднішньому стані ЗС РФ, а на стані армії до нападу на Україну.

"Ми не маємо недооцінювати росіян. Так, їм буде потрібен час, щоб відновитися, і це — одна з причин, з якої ми теж беремо декілька років, щоб реалізувати наші плани щодо змін наших можливостей", — деталізував він.

Нагадаємо, що Іспанія перекидає систему ППО NASAMS, розміщену в Латвії, у сусідню Литву, щоб допомогти захистити саміт НАТО, який відбудеться там наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що 30 червня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна хоче показати результати контрнаступу ЗСУ до саміту НАТО 11 липня.