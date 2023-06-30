Контрнаступ ЗСУ: Україна хоче показати результат до саміту НАТО, — Зеленський

За словами українського політика, Сили оборони завжди діють обережно. Плани почати контрнаступ ЗСУ сповільнилися через проливні дощі.

Related video

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна хоче показати результати контрнаступу ЗСУ до саміту НАТО 11 липня. Про це глава держави розповів іспанським журналістам 30 червня, пише RTVE.

Повідомляється, що Зеленський зазначив, що за кожен метр звільненої землі доводиться платити життями українських солдатів.

Президент зазначив, що плани почати контрнаступ ЗСУ останніми місяцями сповільнилися.

"Проливні дощі тривали довго, і це дещо сповільнило деякі процеси", — прокоментував він.

З цієї причини Зеленський попросив своїх європейських партнерів продовжувати підтримувати Україну озброєннями. Він заявив, що восени 2022 року, коли Україна змогла перейти в контрнаступ і звільнити Харківську область і правий берег Херсонської області, ЗСУ не вистачало артилерії.

"Ми зупинилися, тому що не могли наступати. Наступ означав втрату людей, а в нас не було артилерії", — додав він.

За його словами, українські сили завжди діють обережно.

"Якщо мені скажуть, що буде два місяці, і помруть тисячі людей, або якщо буде три місяці, і помре менше людей. Звичайно, я виберу друге. Я б навіть сказав, що це було чотири чи п'ять місяців і без втрат. Між часом і людьми найголовніше — це люди", — сказав президент.

Президент України впевнений, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, навіть якщо на виборах 2024 року переможе Республіканська партія США.

"США — лідер в озброєннях і фінансах, і ми не можемо його втратити", — сказав він.

Він зазначив, що теперішній президент США Джо Байден та обидві партії в Конгресі підтримують Україну. Однак є небезпечні ознаки з боку деяких республіканців.

Також Зеленський зазначив, що президента РФ Володимира Путіна хоче усунути практично весь світ. Військовий заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є ознакою слабкості кремлівського режиму.

"Повстання і просування "вагнерівців" означає, що країна слабка, і вона втрачає контроль у складних ситуаціях", — сказав він іспанській пресі.

На думку українського лідера, ця ситуація — можливість, якою має скористатися його армія.

Нагадаємо, що 30 червня на Ставці у Зеленського вирішили посилити північ України. На засіданні Ставки верховного головнокомандувача також йшлося про ситуацію на фронтах і посилення контрнаступу додатковою артилерією і снарядами.

Крім того, у ЗСУ назвали втрати ворога в Херсонській та Запорізькій областях. Українські захисники знищили впродовж доби 2 російських танки, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БпЛА Supercam та іншу техніку.