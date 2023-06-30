"Випалюємо росіян": у ЗСУ назвали втрати ворога на Херсонщині та Запоріжжі

Українські захисники знищили протягом доби 2 російські танки, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БпЛА Supercam та іншу техніку.

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На Таврійському напрямку українська війська успішно вибивають російські війська з позицій. Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", генерал Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що протягом доби Сили оборони виконали 1130 вогневих завдань. Це стосується підрозділів ракетних військ та артилерії.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 13 одиниць ОВТ. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БпЛА "Supercam" тощо.

"Армія працює. Слава Україні!", – заявив він.

Ситуація на півдні від Генштабу ЗСУ

У пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України 30 червня повідомили, що тривають наступальної операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Частковий успіх відзначено на напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате. Українські підрозділи закріплюються на відповідних рубежах, а ворог зазнає серйозних втрат.

На напрямку Привілля — Залізнянське українські захисники також досягли певного успіху. Складною ситуація залишається на сході, адже в районі Бахмута, попри значний тиск ЗСУ, російські загарбники намагаються втримати захоплені території та наразі не готові відступати.

Нагадаємо, 27 червня у Силах оборони півдня України анонсували позитивні новини з фронту. Підрив греблі Каховської ГЕС не допоміг росіянам уповільнити українських військових. На півдні ЗСУ просуваються на всіх напрямках. Російські загарбники, зі слів речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, усвідомлюють складну ситуацію та незадоволені результатами техногенної катастрофи, яку спричинили, оскільки наступ Збройних сил України не здатні втримати.