Сорвало башни: бойцы подразделения "Волки" уничтожили ангар с бронетехникой армии РФ (видео)
На видео видно как пылало помещение, где ВС РФ прятали бронетехнику. Подобный масштабный пожар мог стать причиной детонации БК.
Подразделение "Волки" из 102 бригады теробороны "Ивано-Франковщина" использовало дрон, заряженный грантами, чтобы выследить и обезвредить ангар, где армия РФ прятала бронетехнику. Видео с кадрами проведенной операции разместили в Telegram-канале "СтратКом ВСУ".
В начале записи камера показывает складское помещение на неустановленном участке фронта. В глубине, как убеждены операторы аэроразведки, находится бронетехника армии РФ.
После этого беспилотник сбрасывает на склад четыре гранаты. Сначала зарево над складом достаточно небольшое, затем мощно разгорается.
Последние кадры показывают результат отработки подразделения "Волки". Видно, что крышу здания полностью снесло, а стены разрушены. Внутри — обломки двух бронемашин ВС РФ. Причем у них посносило башни.
В заметке указано, что спецоперацию успешно провели два подразделения ВСУ:
- подразделение "Волки" из 74 батальона 102 бригады Теробороны ВСУ;
- 12-й отряд спецназначения.
7 дней назад в сети опубликовали еще одно видео работы 74 батальона. Тогда удалось взорвать склад мин российской армии.
Отметим, ранее бригада "Магура" показала уничтожение российского танка Т-90М "Прорыв". В той спецоперации также сначала действовала разведка, а затем артиллеристы попали прямо в бронемашину ВС РФ.
Напоминаем, украинские военные рассказали об использовании химического оружия на Бахмутском отрезке фронта. Один из бойцов объяснил, как проявляется действие яда: пекут глаза, тошнит.
Тем временем Минобороны Украины опубликовало загадочный ролик с лозунгом "Молчание — золото".