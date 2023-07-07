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Военный Фокус Российско-украинская война

Сорвало башни: бойцы подразделения "Волки" уничтожили ангар с бронетехникой армии РФ (видео)

Бронемашина армии России, бронетехника РФ
Фото: Скриншот | Бронемашина армии России — вид после удара ВСУ

На видео видно как пылало помещение, где ВС РФ прятали бронетехнику. Подобный масштабный пожар мог стать причиной детонации БК.

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Подразделение "Волки" из 102 бригады теробороны "Ивано-Франковщина" использовало дрон, заряженный грантами, чтобы выследить и обезвредить ангар, где армия РФ прятала бронетехнику. Видео с кадрами проведенной операции разместили в Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

В начале записи камера показывает складское помещение на неустановленном участке фронта. В глубине, как убеждены операторы аэроразведки, находится бронетехника армии РФ.

Ангар с техникой армии РФ Fullscreen
Ангар с техникой армии РФ

После этого беспилотник сбрасывает на склад четыре гранаты. Сначала зарево над складом достаточно небольшое, затем мощно разгорается.

ангар с техникой армии РФ Fullscreen
Пожар в ангаре с техникой армии РФ

Последние кадры показывают результат отработки подразделения "Волки". Видно, что крышу здания полностью снесло, а стены разрушены. Внутри — обломки двух бронемашин ВС РФ. Причем у них посносило башни.

бронемашины армии РФ Fullscreen
Две бронемашины армии РФ

В заметке указано, что спецоперацию успешно провели два подразделения ВСУ:

  • подразделение "Волки" из 74 батальона 102 бригады Теробороны ВСУ;
  • 12-й отряд спецназначения.
Спецоперация по уничтожению ангара и двух бронемашин армии РФ

7 дней назад в сети опубликовали еще одно видео работы 74 батальона. Тогда удалось взорвать склад мин российской армии.

Спецоперация по уничтожению склада мин армии РФ

Отметим, ранее бригада "Магура" показала уничтожение российского танка Т-90М "Прорыв". В той спецоперации также сначала действовала разведка, а затем артиллеристы попали прямо в бронемашину ВС РФ.

Напоминаем, украинские военные рассказали об использовании химического оружия на Бахмутском отрезке фронта. Один из бойцов объяснил, как проявляется действие яда: пекут глаза, тошнит.

Тем временем Минобороны Украины опубликовало загадочный ролик с лозунгом "Молчание — золото".