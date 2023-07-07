Зірвало башти: бійці підрозділу "Вовки" знищили ангар із бронетехнікою армії РФ (відео)

На відео видно, як палало приміщення, де ЗС РФ ховали бронетехніку. Подібна масштабна пожежа могла стати причиною детонації БК.

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Підрозділ "Вовки" зі 102 бригади тероборони "Івано-Франківщина" використав дрон, заряджений грантами, щоб вистежити й знешкодити ангар, де армія РФ ховала бронетехніку. Відео з кадрами проведеної операції розмістили в Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

На початку запису камера показує складське приміщення на невстановленій ділянці фронту. Вглибині, як переконані оператори аеророзвідки, перебуває бронетехніка армії РФ.

Ангар із технікою армії РФ

Після цього безпілотник скидає на склад чотири гранати. Спершу заграва над складом досить невелика, потім потужно розгоряється.

Пожежа в ангарі з технікою армії РФ

Останні кадри показують результат відпрацювання підрозділу "Вовки". Видно, що дах будівлі повністю знесло, а стіни зруйновано. Всередині — уламки двох бронемашин ЗС РФ.До того ж у них позносило башти.

Дві бронемашини армії РФ

У дописі вказано, що спецоперацію успішно провели два підрозділи ЗСУ:

підрозділ "Вовки" з 74 батальйону 102 бригади Тероборони ЗСУ;

12-ий загін спецпризначення.

Спецоперація зі знищення ангару та двох бронемашин армії РФ

7 днів тому в мережі опублікували ще одне відео роботи 74 батальйону. Тоді вдалося підірвати склад мін російської армії.

Спецоперація зі знищення складу мін армії РФ

Зазначимо, раніше бригада "Маґура" показала знищення російського танка Т-90М "Прорив". У тій спецоперації також спершу діяла розвідка, а потім артилеристи поцілили прямо в бронемашину ЗС РФ.

Нагадуємо, українські військові розповіли про використання хімічної зброї на Бахмутській ділянці фронту. Один із бійців пояснив, як проявляється дія отрути: печуть очі, нудить.

Водночас Міноборони України опублікувало загадковий ролик із гаслом ʼМовчання — золотоʼ.