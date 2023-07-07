Расконсервировали старую технику: партизаны заметили переброску вооружения в Крыму, — АТЕШ

По словам активистов, российские войска несут значительные потери в вооружении из-за контрнаступления Украины. По этой причине они вынуждены использовать старую технику.

Участники военно-партизанского движения "АТЕШ" обнаружили переброску зенитно-артиллерийского комплекса "С-60" в Евпатории. Об этом они сообщают в своем Telegram-канале.

Из-за значительных потерь, понесенных российскими вооруженными силами во время наступления украинских сил, оккупанты вынуждены проводить расконсервацию старой техники.

Что известно про ЗРК "С-60"

С-60 — советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, разработанные в середине 1940-х годов и широко распространенный в мире.

ЗРК "С-60"

На сегодняшний день в России комплекс находится на консервации. Несмотря на это, офицеров — командиров расчетов — выпускали вплоть до 2007 года. В войсках офицеры, обученные на АЗП-57 комплекса С-60 (в основном, в рамках военных кафедр), для дальнейшего несения службы проходят переобучение на иные виды противовоздушного вооружения.

Напомним, что 4 июля во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы. По словам авторов контента, в Севастополе была ощутима взрывная волна со стороны моря. В городе тряслись окна и стены, а также сработала сигнализация автомобилей от взрывов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны невозможно без возвращения полуострова. По его словам, украинцы не представляют развития государства без Крыма.