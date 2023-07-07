"Установлены ВС РФ, а не персоналом": ГУР проверит информацию о взрывчатке на ЗАЭС (видео)

По словам представителя спецслужбы Андрея Юсова, эти действия ВС РФ направлены явно не на улучшение работы станции. Это могут быть как антенны и средства РЭБ, так и другие опасные вещи.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины проверит тщательно информацию о появлении неизвестных объектов на крыше энергоблока Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов в эфире телемарафона 7 июля.

По его словам, все те спутниковые снимки, что появились накануне в сети, на которых можно увидеть появление неизвестных вещей на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС, требуют проверки. Разведывательное ведомство уже занялось этим вопросом.

"Эта информация сейчас проверяется. Что точно известно, то это то, что это объекты, которых на крыше быть не должно. Они установлены оккупантами, незаконно контролирующими станцию. Установлены военными, а не персоналом", — говорится в сообщении.

При этом, Андрей Юсов отдельно отметил, что значение этих объектов явно не приведет к тому, что станция станет лучше работать. Это лишь очередное доказательство террористических действий Российской Федерации и провокация.

Что именно это может быть — вариантов уйма, стоит лишь дождаться результатов будущей проверки.

"А дальше варианты могут быть разные — от антенн и средств РЭБ до каких-то других вещей, которые могут способствовать провокациям на АЭС. Сейчас эта информация изучается", — подытожил представитель ГУР.

6 июля в сети были опубликованы спутниковые снимки. На реакторе Запорожской АЭС обнаружены неизвестные объекты, которые в результате могут оказаться взрывчаткой. Генштаб ВСУ также подтвердил эту информацию.

В ГУР МО прокомментировали появление неизвестных устройств на крышах энергоблоков ЗАЭС Фото: Скриншот В ГУР МО прокомментировали появление неизвестных устройств на крышах энергоблоков ЗАЭС Фото: Скриншот

Напомним, 7 июля начальник ГУР МО Кирилл Буданов оценил вероятность подрыва Запорожской АЭС. Опасная ситуация на стратегическом объекте будет сохраняться пока там находятся российские войска, но сейчас она начала уже снижаться.