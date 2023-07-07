Грозит до 12 лет тюрьмы: во Львовской области офицер ВСУ избил подчиненного (фото)

В ГБР сообщил, что потерпевший в результате удара получил закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Ему пришлось провести операцию.

В ГБР сообщили о подозрении офицеру ВСУ, который 24 июня избил подчиненного во Львовской области. Об этом пишет пресс-служба Государственного бюро расследования в Facebook.

Сообщается, что офицер ударил солдата, когда увидел, что тот справляет естественную потребность под открытым небом — недалеко от палатки. Таким образом он хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих.

"В результате удара у солдата диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Потерпевший уже перенес операцию и до сих пор находится на лечении", — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что об инциденте сообщила сестра пострадавшего. Солдат уже перенес операцию, но еще находится на лечении.

Пострадавший во Львовской области Фото: ГБР

"Офицеру поставлено в известность о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет", — сказано в сообщении.

Также СМИ сообщали, что военком Закарпатского ТЦК неоднократно избивал людей. По словам соседей обвиняемого, Константин Вари проживает в квартире один и регулярно его можно было заметить в состоянии алкогольного опьянения. После этого он начинал проявлять агрессию по отношению к другим.