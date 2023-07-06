"Когда пьян — планка падает": военком Закарпатского ТЦК неоднократно избивал людей, — СМИ

По словам соседей обвиняемого, Константин Вари проживает в квартире один и регулярно его можно было заметить в состоянии алкогольного опьянения. После этого он начинал проявлять агрессию по отношению к другим.

Related video

Работник Закарпатского областного военкомата майор Константин Вари, которого обвиняют в нападении на супружескую пару в Ужгороде, не впервые замечен в противоправных действиях. Ранее он уже избивал просто так людей. Об этом говорится в сюжете "ТСН" 6 июля.

Соседи обвиняемого рассказали, что Константин Вари регулярно употреблял алкогольные напитки дома в одиночестве. Он ни с кем не проживает. Знакомые также отмечали, что ранее случалось, что он не контролировал свою агрессию по отношению к другим людям.

"А когда пьян, то у него "рейка" или "планка"… что-то у него падает — и все", — говорится в сообщении.

В Закарпатском ОТЦК рассказали, что мужчина работает у них всего три года и до этого воевал на Донбассе. Про его проблемы с употреблением алкогольных напитков не слышали, но служебное расследование привело к его увольнению.

"Это позорно, такого раньше не происходило. Это первый случай в его служебной карьере. Но если данный факт подтвердится, он понесет суровое наказание", — заявлял глава пресс-службы Закарпатского ОТЦК Андрей Акимов.

Сотрудники правоохранительных органов уже открыли производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Санкции предусматривают штраф или же исправительные работы.

Напомним, 3 июля сообщалось, что в Ужгороде пьяный военком избил жену бойца ВСУ. Медики констатировали у пострадавшей ушиб челюсти. Супругам позвонили из Закарпатского ОТЦК и предложили уладить вопрос мирно, но они решили идти до конца и написали заявление в полицию.