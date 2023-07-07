Украине нужно членство в НАТО, а не "израильская модель" чтобы умерить амбиции Путина, — аналитик

Сотрудник Атлантического совета Ян Бжезинский считает, что пока НАТО не полностью привержено защите безопасности Украины, Путин будет продолжать свои насильственные действия.

Украине не подойдет "израильская модель" безопасности. Умерить амбиции президента РФ Владимира Путина сможет только членство в НАТО. Об этом написал аналитик Атлантического совета Ян Бжезинский в своей статье.

Сообщается, что администрация президента США Джо Байдена заявила Конгрессу, что хочет использовать модель помощи в области безопасности, основанную на отношениях Соединенных Штатов с Израилем. Этот подход, являющийся альтернативой членству Украины в НАТО.

По словам аналитика, такой подход лишь затянет российскую агрессию, оставив Украину надолго в "серой зоне".

Бжезинский сообщил, что США на протяжении десятков лет укрепляют безопасность Израиля, ежегодно предоставляя ему военную помощь на сумму от 2 до 4 млрд долларов. Однако никаких гарантий безопасности Вашингтон не предоставляет. Однако противники Израиля в исламском мире не являются крупными державами. Они разрознены и часто разделены, а потому нельзя сравнивать их с Россией.

Более того, по словам аналитика, израильская модель не может полностью предотвратить агрессию. Так, сам Израиль подвергается ракетным ударам и террористическим атакам. А Украина противостоит куда более грозному противнику, чем исламские террористы.

"Решимость Москвы стереть с лица земли Украину и ее историю намного превосходит коллективную активность противников Израиля", — написал аналитик.

Он отметил, что "израильская модель" для Украины в таком случае обойдется для Штатов значительно дороже. Пока НАТО не полностью привержено защите безопасности Украины, Путин будет продолжать свои насильственные действия.

"Предоставление Украине членства в НАТО имеет решающее значение для обеспечения быстрой и решительной победы в войне с Россией", — отметил Бжезинский.

По его словам, это лучший способ гарантировать, что агрессия РФ в сторону Украины больше не повторится.

Кто такой Як Бжезинский

Ян Бжезинский — старший научный сотрудник Атлантического совета. Ранее он работал заместителем помощника министра обороны США по Европе и политике НАТО.

Напомним, что в Белом доме оценили перспективу вступления Украины в НАТО. В администрации президента США Джо Байдена отметили, что наше государство и в дальнейшем будет иметь большую границу с Россией после завершения войны.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 июля заявил, что Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюсе. По словам генсека Альянса, президент воюющей страны будет присутствовать на инаугурационном заседании нового Совета Украина-НАТО.