Контракт или выезд: сирийское правительство подчинило "вагнеровцев" во время мятежа Пригожина, — СМИ

Сирийское правительство боялось, что "вагнеровцы" начнут такой же мятеж, который совершил Пригожин. Поэтому провели несколько действенных мер, чтобы взять их под контроль.

В Сирии провели ряд мероприятий для обезвреживания наемников ЧВК "Вагнер", которые находились на территории страны. При этом воспользовались мятежом Евгения Пригожина и поставили вагнеровцам ультиматум: либо они заключают контракт, либо уезжают. О событиях, которые произошли с наемниками, говорится в материале Reuters.

Агентство ссылается на анонимные источники, которые рассказали детали операции по обезвреживанию "вагнеровцев" в Сирии. Как выяснилось, события разворачивались именно тогда, когда Пригожин вел своих подчиненных на Москву — ориентировочно, 24-25 июня.

Сирийское правительство действовало совместно с российскими военными, которые находятся на территории охваченной войной страны. Цель совместных действий — помешать возможному мятежу, которого ожидали из-за действий владельца ЧВК.

Спецоперация проходила в три шага:

блокировка телефонов;

вызов 12 командиров на российскую военную базу;

объявление ультиматума — либо "вагнеровцы" заключают контракт с Минобороны РФ, либо должны уехать из страны.

По приблизительным оценкам, в Сирии 250-450 наемников ЧВК "Вагнер". Их в десять раз меньше российского контингента. Источники Reuters не сообщили, каким был результат ультиматума.

Стоит отметить, что агентство не получило официальных комментариев по ситуации ни от Минобороны РФ, ни от правительства Сирии. Есть только оценка ситуации от эксперта по сирийским вопросам из исследовательского центра в Турции. Эксперт — Навар Шабан — заявил, что эпоха ЧВК "Вагнер" в Сирии закончилась.

Отметим, "вагнеровцы" присоединились к войне в Сирии в 2015 году — тогда же, когда в войну вступили ВС РФ. Главная задача наемников — охрана важных объектов и участие в штурмовых действиях.

Сообщалось также и о погибших. Согласно данным СМИ, в 2018 году американские солдаты уничтожили наемников, которые охраняли завод в Сирии — погибло несколько десятков человек.

Напоминаем, после мятежа Пригожина часть "вагнеровцев" должна была выехать в Беларусь — такой была договоренность с президентом Александром Лукашенко. Ожидали 8 тыс. человек, но пока известно о небольшом количестве наемников, которые на одном полигоне учат новобранцев стрелять.

Напоминаем, 12 июня глава сообщества "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о чрезвычайном происшествии в Сирии. По его данным, повстанцы впервые напали на российский конвой, который потерял минимум четырех человек ранеными.

Между тем "Институт изучения войны" предположил, что Пригожин нарушил соглашение, которое заключил с Путиным. В частности, об этом свидетельствует то, что до сих пор доподлинно неизвестно, действительно ли он находится на территории Беларуси.