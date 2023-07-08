Последний арсенал химического оружия: США избавились от боеголовок времен Второй мировой войны, — AP

В США на военных базах устроили цеха, в которых по специальной технологии обезвреживали химические снаряды. Если не могли деактивировать, то взрывали в специальном месте.

На американской военной базе в Кентукки была уничтожена последняя партия боеголовок, наполненных отравляющим веществом нервно-паралитического действия GB. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

О произошедшем рассказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, отметило агентство. Весь процесс состоялся на специальном складе Blue Grass в Кентукки. Именно там уничтожили последние запасы химических зарядов, которые там накапливались в течение холодной войны между США и СССР. Указывается, что общий объем этих запасов достигал 30 тыс. тонн.

Сенатор заявил, что "сегодня наша нация наконец выполнила свое обещание избавиться от своего арсенала этого зла".

Последние склады с химическими снарядами располагались в двух местах: возле Ричмонда в Кентукки и возле Пуэбло в Колорадо. В Кентукки хранилось 51 тыс. ракет M55, которые содержали отравляющее вещество нервно-паралитического действия GB (другое название — "Зарин"). В Колорадо уничтожили 2600 тонн серного иприта — это 8,5% от общего количества в 30610 тонн.

Агентство опубликовало видео, на котором показало, как происходит процесс ликвидации химического оружия:

сначала их загружают на конвейеры;

затем специальные работы извлекают запальники, а иприт обезвреживается водой и специальным раствором;

если какие-то снаряды не удавалось разрядить, их взрывали в специальном месте.

Последние химические боезаряды, обезвреженные в США

США присоединилась к Международной конвенции о запрещении химического оружия — ее подписали 193 страны в 1997 году. Согласно своим обязательствам, страна должна была от него избавиться до 30 сентября 2023 года, что и сделала сегодня, говорится в материале AP.

При этом американские чиновники показывают другим странам, как нужно действовать, ведь к конвенции присоединились далеко не все. Сейчас таких стран три — Египет, Северная Корея и Южный Судан. Израиль — подписал, но не ратифицировал.

Россия и Сирия подписали конвенцию, но скрывают запасы химического оружия. Об этом упомянул Кингстон Рейф, помощник министра обороны США. Чиновник отметил, что такая ситуация США "беспокоит".

Напоминаем, 3 июля представитель Сил обороны Таврического направления рассказал об использовании россиянами ядовитого вещества люизита. Это вещество называют "роса смерти" — оно проникает через противогазы и защитные костюмы и является смертельным.

Между тем 7 июля США подтвердили, что предоставляют Украине кассетные боеприпасы. При этом СМИ сообщили, что для этого украинское правительство взяло на себя определенные обязательства.