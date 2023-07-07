Теперь официально: США передают Украине кассетные боеприпасы

В Вашингтоне отметили, что Украина взяла на себя письменные обязательства, что будет разумно использовать кассетные бомбы.

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США передадут Украине кассетные боеприпасы. Об сообщили в администрации президента США Джо Байдена.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что кассетные боеприпасы будут действовать как "мост снабжения" для Украины, поскольку она быстро израсходует боеприпасы

"Мы не оставим Украину беззащитной", — сказал он.

При этом, в Белом доме утверждают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.

"Украина взяла на себя письменные обязательства, что будет разумно использовать кассетные бомбы, чтобы свести к минимуму риски для гражданского населения", — заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Почему кассетные боеприпасы важны?

"Кассеты" — это снаряды, ракеты или бомбы. Они состоят из контейнеров, открывающихся в воздухе и разбрасывающих много мелкокалиберных бомб на большой территории. Основное назначение этих суббоеприпасов – уничтожать множественные военные цели, например, пехотные соединения.

Но в мире к этому оружию много претензий: оно несет повышенные угрозы для гражданского населения и инфраструктуры.

Как показала практика, от 10% до 40% суббоеприпасов не взрываются. Это приводит к тому, что целые регионы наводняются десятками тысяч, а порой и миллионами неразорвавшихся мини-бомб, которые могут сдетонировать в любой момент.

Это представляет прямую угрозу гражданским лицам, которые возвращаются в свои дома после окончания боевых действий. На территориях, засеянных кассетными бомбами, подчас нельзя десятилетиями жить и заниматься сельским хозяйством.

Важно отметить, что такое оружие можно использовать для выстрелов из пушек, что позволит разбросать на поле боя до 88 бомб.

Благодаря этому украинские военные смогут прорвать российские танки и окопанные позиции.

Напомним, 6 июля в СМИ сообщили, что правительство США приняло решения о поставках Украине кассетных боеприпасов. По данным медиа, в новый пакет на сумму 800 млн долларов войдут тысячи снарядов этого типа.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок прокомментировала новости о вероятном предоставлении кассетных боеприпасов ВСУ. Чиновница выступила против соответствующего решения и подчеркнула, что европейские страны подписали соглашение о запрете кассетных снарядов.

7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг также высказался о возможных поставках ВСУ кассетных боеприпасов. Он отметил, что в отличие от РФ Украина не является агрессором и лишь защищается.