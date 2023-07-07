США поставят Украине тысячи кассетных боеприпасов: решение утверждено, — СМИ

По данным журналистов, снаряды с пониженным уровнем неразорвавшихся до 3% войдут в новый пакет помощи стоимостью 800 млн долларов.

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Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о поставках в Украину кассетных боеприпасов. Официально об этом будут объявлено в пятницу, 6 июля, сообщает The Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что тысячи этих боеприпасов войдут в новый пакет помощи стоимостью 800 млн долларов.

Такая информация прозвучала на фоне сообщений в прессе о том, что эти снаряды могут привести к гибели гражданского населения.

Вместе с тем такое оружие будет поставляться с пониженным коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов. То есть число случайных жертв будет значительно ниже.

Украинские военные просили о поставках таких боеприпасов, чтобы прорывать линии российской обороны в ходе контрнаступления. Российские войска применяют такую разновидность оружия на поле боя и даже в жилых кварталах.

По информации Международной комиссии Красного креста, некоторые кассетные боеприпасы оставляют небольшие бомбочки, которые не срабатывают в 40% случаев. Но у снарядов, которые получит Украина такой процент снижен до 3% — угроза населению значительно ниже.

По словам бригадного генерала Пэта Райдер, кассетные боеприпасы помогут Украине. Их могут дополнить специальными зарядами, способными пробивать броню, или же осколочными боеприпасами, которые массово поражают личный состав противника, что понадобится во время "любых наступательных операциях".

Напомним, что у США есть авиационные бомбы МК-20, которые могут использоваться дронами, а также артиллерийские снаряды DPICM 155-мм с кассетной боевой частью и радиусом поражения до 300 метров.

Также сообщалось, что в США уже практически приняли решение о поставках кассетных боеприпасов, хотя в Human Rights Watch и высказываются против такого решения.