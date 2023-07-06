США могут в пятницу объявить о поставках кассетных боеприпасов для ВСУ, — Reuters

По словам анонимных чиновников, решение уже фактически принято, несмотря на призывы организации Human Rights Watch отказаться от этого шага. В Офисе президента также не обошли стороной скандал, и попросили правозащитников внимательнее следить за действиями РФ на фронте.

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Соединенные Штаты Америки могут объявить в пятницу о новом пакете помощи для Украины. В него, вероятнее всего, войдут кассетные боеприпасы. Об этом сообщает издание Reuters 6 июля.

По словам двух американских чиновников, Белый дом фактически принял окончательное решение о новых поставках для Украины. Кассетные боеприпасы должны стать мощным новым элементом в украинском контрнаступлении, но против этого шага все еще выступают правозащитные группы.

Журналисты также не уточняют, откуда именно будут брать запасы для поставок, но, вероятнее всего, снаряды предоставят из запасов американской армии.

В Вашингтоне официально не подтверждают, что вопрос уже решен. Ранее сообщалось, что этот сценарий "активно рассматривается".

"По словам одного из чиновников, чтобы отправить кассетные боеприпасы в Украину, Байдену нужно будет подписать отказ, аналогичный тому, который был подписан для экспорта кассетной технологии боеприпасов в Южную Корею в 2021 году", — цитируют источник журналисты.

Новый пакет помощи может превысить 500 миллионов долларов, ведь дополнительно туда войдут боеприпасы для систем HIMARS, боевых машин Bradley и бронетранспортеров Stryker.

Это будет уже 42-й официальный пакет США для Украины с начала полномасштабной войны. Общая сумма, которую предоставил Вашингтон Киеву, превышает 40 миллиардов долларов.

Кассетные боеприпасы в Украине: обвинения Human Rights Watch

6 июля появился отчет правозащитной организации Human Rights Watch (HRW). Они обвиняют Вооруженные силы Украины в применении запрещенного вооружения, что якобы привело к гибели и ранениям мирных граждан.

В качестве примера был приведен освобожденный город Изюм в Харьковской области. По их словам, ракетные удары якобы украинской стороны в 2022 году привели к многочисленным жертвам среди людей — 8 погибших и 15 раненных.

Мэри Уэрхэм, которая занимает пост и.о. директора по вооружениям в HRW заявила, что используют кассетные боеприпасы обе стороны — и Украина, и Российская Федерация.

"Кассетные боеприпасы полностью запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, к которой присоединились 123 страны, за исключением России и Украины", — говорится в отчете.

При этом, в Министерстве обороны Украины официально ответили организации после их обращения, что запрещенное оружие ВСУ не используют, но отчет в конечном итоге все равно был опубликован.

Организация призвала Соединенные Штаты Америки отказаться от затеи включить в новый пакет помощи этот вид оружия.

"Передача этого оружия неизбежно приведет к длительным страданиям гражданского населения и подорвет международное осуждение его использования", — подытожили правозащитники.

Кассетные боеприпасы в Украине: реакция ОП

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал организацию международных правозащитников Human Rights Watch, которые обвиняют Украину в применении запрещенного оружия. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, пока Российская Федерация вторгается с многотысячной армией в чужую страну и устраивает геноцид, убивает мирное население, похищает детей, проводит публичные казни и атакует крупные города крылатыми ракетами, "наблюдатели" продолжают выдвигать защищающейся стороне обвинения.

"Беспомощность, бесхребетность и абсолютная безнравственность, ничтожество. Рядом стоит правозащитная организация с записной книжкой и обвиняет… украинский народ в том, что он недостаточно разоружил себя по итогам международных конвенций 2005 года и Будапештского меморандума. Оказывается, это "плохие украинцы" используют оружие, которое использовать не должны стоя в своих городах, а не ночуя в чистом поле", — говорится в сообщении.

Кроме того, Михаил Подоляк отметил, что вместо решения вопроса исключения Российской Федерации из ООН, где она пребывает незаконно, правозащитная организация начала агрессивную кампанию по срыву поставок оружия Украине.

"Это что, прикол? Пранк? Или инвазия российской агентуры в разные глобальные "офисы" окончательно уничтожила нравственные императивы?" — подытожил советник главы Офиса президента.

Напомним, 6 июля сообщалось, что кассетные боеприпасы запрещены в 123 странах мира, но Украина и США не подписывали Конвенцию. Они содержат десятки небольших бомб, которые рассеиваются при взрыве, поэтому весьма опасны.