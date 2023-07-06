США можуть у п'ятницю оголосити про постачання касетних боєприпасів для ЗСУ, — Reuters

За словами анонімних чиновників, рішення вже фактично ухвалено, незважаючи на заклики організації Human Rights Watch відмовитися від цього кроку. В Офісі президента також не обійшли стороною скандал, і попросили правозахисників уважніше стежити за діями РФ на фронті.

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Сполучені Штати Америки можуть оголосити в п'ятницю про новий пакет допомоги для України. До нього, найімовірніше, увійдуть касетні боєприпаси. Про це повідомляє видання Reuters 6 липня.

За словами двох американських чиновників, Білий дім фактично ухвалив остаточне рішення про нові поставки для України. Касетні боєприпаси мають стати потужним новим елементом в українському контрнаступі, але проти цього кроку все ще виступають правозахисні групи.

Журналісти також не уточнюють, звідки саме братимуть запаси для поставок, але, найімовірніше, снаряди нададуть із запасів американської армії.

У Вашингтоні офіційно не підтверджують, що питання вже вирішено. Раніше повідомлялося, що цей сценарій "активно розглядається".

"За словами одного з чиновників, щоб відправити касетні боєприпаси в Україну, Байдену потрібно буде підписати відмову, аналогічну тій, що була підписана для експорту касетної технології боєприпасів до Південної Кореї 2021 року", — цитують джерело журналісти.

Новий пакет допомоги може перевищити 500 мільйонів доларів, адже додатково туди увійдуть боєприпаси для систем HIMARS, бойових машин Bradley і бронетранспортерів Stryker.

Це буде вже 42-й офіційний пакет США для України з початку повномасштабної війни. Загальна сума, яку надав Вашингтон Києву, перевищує 40 мільярдів доларів.

Касетні боєприпаси в Україні: звинувачення Human Rights Watch

6 липня з'явився звіт правозахисної організації Human Rights Watch (HRW). Вони звинувачують Збройні сили України в застосуванні забороненого озброєння, що нібито призвело до загибелі та поранень мирних громадян.

Як приклад було наведено звільнене місто Ізюм у Харківській області. За їхніми словами, ракетні удари нібито української сторони 2022 року призвели до численних жертв серед людей — 8 загиблих і 15 поранених.

Мері Верхем, яка обіймає посаду в.о. директора з озброєнь у HRW заявила, що використовують касетні боєприпаси обидві сторони — і Україна, і Російська Федерація.

"Касетні боєприпаси повністю заборонені Конвенцією щодо касетних боєприпасів, до якої приєдналися 123 країни, за винятком Росії та України", — йдеться у звіті.

Водночас у Міністерстві оборони України офіційно відповіли організації після їхнього звернення, що заборонену зброю ЗСУ не використовують, але звіт зрештою все одно було опубліковано.

Організація закликала Сполучені Штати Америки відмовитися від витівки включити в новий пакет допомоги цей вид зброї.

"Передача цієї зброї неминуче призведе до тривалих страждань цивільного населення і підірве міжнародний осуд її використання", — підсумували правозахисники.

Касетні боєприпаси в Україні: реакція ОП

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував організацію міжнародних правозахисників Human Rights Watch, які звинувачують Україну в застосуванні забороненої зброї. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

За його словами, поки Російська Федерація вторгається з багатотисячною армією в чужу країну та влаштовує геноцид, вбиває мирне населення, викрадає дітей, проводить публічні страти та атакує великі міста крилатими ракетами, "спостерігачі" продовжують висувати стороні, що захищається, звинувачення.

"Безпорадність, безхребетність і абсолютна аморальність, нікчемність. Поруч стоїть "правозахисна організація" із записником та звинувачує… український народ у тому, що він недостатньо роззброїв себе за підсумками міжнародних конвенцій 2005 року та Будапештського меморандуму. Виявляється, це "погані українці" використовують зброю, яку використовувати не повинні, стоячи у своїх містах, а не ночуючи в чистому полі", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Михайло Подоляк зазначив, що замість розв'язання питання виключення Російської Федерації з ООН, де вона перебуває незаконно, правозахисна організація розпочала агресивну кампанію зі зриву постачання зброї Україні.

"Це що, прикол? Пранк? Чи інвазія російської агентури у різні глобальні "офіси" остаточно знищила моральні імперативи?" — підсумував радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, що касетні боєприпаси заборонені у 123 країнах світу, але Україна і США не підписували Конвенцію. Вони містять десятки невеликих бомб, які розсіюються під час вибуху, тому дуже небезпечні.