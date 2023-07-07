Германия против передачи Украине кассетных боеприпасов, одобренных США, — глава МИД ФРГ

Германия является одной из 111 государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасом, запрещающей использование, накопление, производство и передачу подобного вооружения.

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Германия высказалась против отправки кассетных боеприпасов в Украину, одобренных официальными лицами США. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время климатической конференции в Вене. По информации издания Reuters, ряд правозащитных организации выступают против того, чтобы в Украину поставляли подобное оружие, и Германия, как одно из 111 государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасам (ККБ), сделала то же самое.

"Я следила за сообщениями СМИ. Для нас как государства-участника действует достигнутое в Осло соглашение", — прокомментировала Анналена Бербок позицию Германии.

Речь идет о соглашении, открытом для подписания в норвежской столице в 2008 году. Оно запрещает использование, накопление запасов, производство и передачу кассетных боеприпасов, осуждаемых правозащитниками за убийство и нанесение увечий мирным жителям. Соглашение подписано странами ЕС, Британией, Канадой, Австралией и Японией.

США, Украина и РФ не являются участником Конвенции по кассетным боеприпасам.

Напомним, по информации СМИ, в пятницу, 7 июля США должны объявить о своем решении передать кассетные боеприпасы Украине. Они войдут в новый пакет помощи стоимостью 800 млн долларов.

Ряд правозащитных организаций выступает против подобного шага, так как снаряды могут привести к гибели гражданского населения. Так, в Международной комиссии Красного креста отмечают, что кассетные боеприпасы оставляют небольшие бомбочки, которые не срабатывают в 40% случаев. Однако, по информации СМИ, у снарядов, которые США, вероятно, готовятся передать Украине, этот процент снижен до 3%.

Фокус ранее писал о том, что в США уверены — кассетные боеприпасы станут ценным ресурсом для ВСУ и помогут Киеву изменить обстановку на поле боя.

Также Фокус писал о том, что 21 марта четыре конгрессмена от Республиканской партии США обратились к американскому президенту Джо Байдену с требованием предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM.