Республиканцы в Конгрессе США призвали Байдена передать Украине кассетные боеприпасы DPICM

Политики от Республиканской партии США считают, что нежелание Белого Дома передавать такие снаряды и другую помощь "отображается на поле боя в Бахмуте и других местах в Украине".

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Четыре конгрессмена от Республиканской партии США написали обращение к американскому президенту Джо Байдену с призывом предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM. Соответсвующее письмо было опубликовано на сайте комитета Палаты представителей по иностранным делам 21 марта.

Свои подписи под обращением оставили глава комитета Майкл Маккол, председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс, а также сенаторы Джим Риш и Роджер Уикер.

Политики отмечают, что нежелание Белого Дома передавать такие снаряды и другую помощь "отображается на поле боя в Бахмуте и других местах в Украине".

"Предоставление DPICM позволит Украине компенсировать количественное превосходство России как в живой силе, так и в артиллерийских снарядах, а также позволит Вооруженным силам Украины сконцентрировать применение унитарных боеголовок против более ценных российских целей", — считают республиканцы.

Чем полезны кассетные боеприпасы?

По информации конгрессменов, у США есть три миллиона кассетных боеприпасов, а значительное количество находится на американских базах в Европе. Передача снарядов помогла бы Украине уменьшить проблемы в ВСУ, связанные с дефицитом, считают они.

Кроме того, политики от Республиканской партии добавили, что предоставление такого вооружения разблокирует "нескольких новых систем", повысит эффективность поражения российских войск и направит оккупантов в районы, "благоприятные для точного наведения на цели".

К тому же, по их мнению, передача таких снарядов не приведет к эскалации со стороны России. А другие союзники Украины также рассматривают предоставления такого оружия.

"Другие страны уже поставляли это оружие, что не привело к значительной эскалации со стороны России", — сказано в письме.

Что известно о кассетных снарядах?

Кассетные снаряды — разновидность боеприпасов типа "воздух-земля" или "земля-земля". Во время разрыва из снаряда высвобождаются или выбрасываются бомбы меньшего размера.

Обычно такое оружие применяют для уничтожения личного состава и транспортных средств противника. Его также используют для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач, распыления химического или биологического оружия.

Напомним, 21 марта Минобороны Британии объявило о передачи ВСУ снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2. Тем временем в РФ заявили, что передача Украине такого оружия будет расценена Кремлем как "применение грязных ядерных бомб".

После этого Владимир Путин заявил, что такое решение говорит о желании Запада воевать с РФ "до последнего украинца". В свою очередь российский министр обороны Сергей Шойгу предупреждает о еще одном витке эскалации.