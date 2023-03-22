Республіканці у Конгресі США закликали Байдена передати Україні касетні боєприпаси DPICM

Політики від Республіканської партії США вважають, що небажання Білого дому передавати такі снаряди та іншу допомогу "відображається на полі бою у Бахмуті та інших місцях в Україні".

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Чотири конгресмени від Республіканської партії США написали звернення до американського президента Джо Байдена із закликом надати Україні касетні боєприпаси DPICM. Відповідний лист було опубліковано на сайті комітету Палати представників із закордонних справ 21 березня.

Свої підписи під зверненням залишили голова комітету Майкл Маккол, голова комітету Палати представників збройних сил Майк Роджерс, а також сенатори Джим Ріш та Роджер Вікер.

Політики зазначають, що небажання Білого дому передавати такі снаряди та іншу допомогу "відображається на полі бою у Бахмуті та інших місцях в Україні".

"Надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить Збройним силам України сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти цінніших російських цілей", — вважають республіканці.

Чим корисні касетні боєприпаси?

За інформацією конгресменів, США мають три мільйони касетних боєприпасів, а значна кількість знаходиться на американських базах у Європі. Передача снарядів допомогла б Україні зменшити проблеми в ЗСУ, пов'язані з дефіцитом, вважають вони.

Крім того, політики від Республіканської партії додали, що надання такого озброєння розблокує "кілька нових систем", підвищить ефективність поразки російських військ і направить окупантів до районів, "сприятливих для точного наведення на цілі".

Крім того, на їхню думку, передача таких снарядів не призведе до ескалації з боку Росії. А інші союзники України також розглядають надання такої зброї.

"Інші країни вже постачали цю зброю, що не призвело до значної ескалації з боку Росії", — йдеться у листі.

Що відомо про касетні снаряди?

Касетні снаряди — різновид боєприпасів типу "повітря-земля" або "земля-земля". Під час розриву зі снаряда вивільняються чи викидаються бомби меншого розміру.

Зазвичай таку зброю застосовують для знищення особового складу та транспортних засобів противника. ЇЇ також використовують для руйнування злітно-посадкових смуг та ліній електропередач, розпилення хімічної чи біологічної зброї.

Нагадаємо, 21 березня Міноборони Британії оголосило про передачу ЗСУ снарядів із збідненим ураном для танків Challenger 2. Водночас у РФ заявили, що передача Україні такої зброї буде розцінена Кремлем як "застосування брудних ядерних бомб".

Після цього Володимир Путін заявив, що таке рішення говорить про бажання Заходу воювати з РФ "до останнього українця". Зі сого боку, російський міністр оборони Сергій Шойгу попереджає про ще один виток ескалації.