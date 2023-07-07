"Поблагодарите каждого конгрессмена": США дали Украине кассетные снаряды, – нардеп

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал "хорошие новости". При этом официального подтверждения поставки ВСУ кассетных боеприпасов пока нет.

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Народный депутат Александра Устинова сообщила, что Соединенные Штаты Америки разрешили поставку Украине кассетных боеприпасов. Об этом она написала на своей странице в Facebook 6 июля.

"Нам дали кассетные снаряды, God Bless America. Боже поблагодарите каждого конгрессмена, кто сделал все, чтобы нам это дали и каждому из наших, кто это лоббировал", — написала Александра Устинова.

Александра Устинова заявила о передаче ВСУ кассетных боеприпасов

Отметим, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 июля сообщил в Twitter, что провел продуктивный телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

По словам министра, речь шла об обстановке на фронте, дальнейших шагах контрнаступления ВСУ и прочих актуальных вопросах.

"Мы рассказали о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов. Следите за хорошими новостями…" — написал Алексей Резников.

Алексей Резников провел телефонный разговор с Ллойдом Остином

Напомним, что по данным СМИ от 6 июля, США могут объявить в пятницу о новом пакете помощи для Украины, который, вероятнее всего, будет включать кассетные боеприпасы. По словам американских чиновников, Белый дом фактически принял окончательное решение.

Ранее, 22 июня, журналисты также писали, что в Пентагоне считают, что кассетные боеприпасы пригодились бы Украине и поэтому лоббируют их предоставление ВСУ. На тот момент он не были одобрены для Киева из-за ограничений Конгресса и опасения союзников.

Мы также сообщали о том, что 21 марта четыре конгрессмена от Республиканской партии США написали обращение к американскому президенту Джо Байдену с призывом предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM.