Поставки кассетных боеприпасов связаны с происходящим в Бахмуте, — СМИ

По словам военного аналитика Шона Белла, кассетные боеприпасы могут стать эффективным способом расчистки минных полей, при этом у США имеются значительные запасы таких вооружений.

Запрещенные в 120 странах вооружения, которые США согласились передать Украине, стали предметом дискуссии. Некоторые высказываются о том, что они могут убивать без разбору и в дальнейшем представлять угрозу для гражданских лиц. Военный аналитик Шон Белл объяснил, что дают поставки Киеву этих бомб применительно к боям за Бахмут. Об этом сообщает Sky News.

Основная сложность для ВСУ — прорваться сквозь укрепленную российскую оборону — окопы и минные поля.

Несмотря на то, что некоторые страны не поддержали решение о передаче Украине кассетных боеприпасов, в частности Испания и Великобритания были против, ни в США, ни в РФ они не запрещены. А Украина и прежде использовала их в войне, отмечает военный аналитик.

Кассетные боеприпасы могут стать эффективным способом расчистки минных полей, при этом у США имеются значительные запасы таких вооружений.

Если они помогут Украине добиться прорыва, решение будет оправданным, несмотря всю противоречивость.

Напомним, что 8 июля в Минобороны Украины рассказали, как планируют применять кассетные боеприпасы. Глава ведомства Алексей Резников отметил, что Украина планирует использовать их исключительно для деоккупации своих международно признанных территорий, но не на территории РФ, где ВСУ боевых действий не ведут.

Накануне, 7 июля, сообщалось, что президент США Джо Байден назвал кассетные бомбы временной мерой, необходимой для прорыва через российские окопы.