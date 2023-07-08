Яхты, деньги, золотые Rolex: разведка Британии может свергнуть Путина, подкупив его друзей, — СМИ

По данным журналистов, после мятежа предпринимателя Евгения Пригожина влияние главы Кремля дало трещину. Элиты могут этим воспользоваться и свергнуть его, а английские разведчики могут этому поспособствовать.

Британская разведка МИ-6 может пытаться свергнуть российского президента Владимира Путина, подкупив его близкое окружении наличными деньгами, яхтами, золотыми Rolex, билетами на "Уимблдон" и местами для детей в Итонском колледже. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

После мятежа предпринимателя Евгения Пригожина влияние диктатора дало трещину. Ближайшее окружение, элиты и военное руководство может этим воспользоваться и попытаться его свергнуть, а английские разведчики могут этому поспособствовать.

Несколько экспертов считают, что такой сценарий можно было бы реализовать руками россиян, предложив поддержку, безопасность или даже взятки.

По мнению профессора Букингемского университета Энтони Глиза, это лучше прямой ликвидации, поскольку в таком случае президент РФ предстанет перед судом в Гааге, а британский след не обнаружится, т.к. все будет сделано руками соратников главы Кремля.

По его словам, шеф MI-6 Ричард Мур руководствовался бы историей.

"Я думаю, что он бы поспорил, что лучшим способом сместить Путина было бы поддержать восстание против него", — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что у британских спецслужб достаточно сценариев "черной дипломатии" и Путин может не дожить до 71-летия.

"Такие вещи случаются очень быстро. Я думаю, Путин — холодный, жесткий убийца с деменцией, который будет пытаться угрожать и убивать из-за любого угла, за которым спрячется", — сказал он.

Возможно, он сбежит на Кубу или выведет наличные средства из офшоров на Виргинских островах, предположил эксперт.

"Путину недолго осталось, идеальным сценарием было бы отстранение от власти и смерть в течение короткого времени", — сказал он.

Журналисты выделили четырех из близкого окружения Путина: премьера Михаила Мишустина, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, председатель ФСБ Александра Бортникова и директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Напомним, что Путин утратил монополию на силу из-за внутренней нестабильности. Об этом 29 июня заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Также сообщалось, что Зеленский поставил на место президента Болгарии вопросом о том, что, окажись Болгария на месте Украины, предложил бы президент страны Румен Радев Путину забрать болгарские территории.