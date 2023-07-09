Старое оружие США: кассетные боеприпасы для Украины в 14% случаев могут не взорваться, — СМИ

Такой высокий процент отказа боеприпасов связан с тем, что идеальным условием для детонации является твердая почва, пояснили эксперты. Но в реальный боевых условиях снаряды могут попасть в воду, песок, грязь или вспаханное поле.

После того как американская сторона официально одобрила поставки в Украину кассетных боеприпасов в рамках военной помощи, в Пентагоне заявили, что процент неразорвавшихся снарядов составляет 2,35% или меньше. Это гораздо меньший показатель отказа для данного вида вооружения, поскольку реальный процент отказа может достигать 14%. Об этом 7 июля написали журналисты New York Times.

Представители Пентагона заявили, что снаряды, которые они отправят в Украину, являются усовершенствованной версией снарядов, использовавшихся во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Однако не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд, отметили обозреватели. Дело в том, что хотя речь идет о модернизированных боеприпасах, гранаты, которые в них используются, имеют неприемлемо высокий процент отказов по данным самого же Министерства обороны США.

Американский полковник армии в отставке Эл Восбург, прошедший в свое время подготовку по обезвреживанию бомб, рассказал о серьезных проблемах, с которыми столкнется Украина при ликвидации последствий применения кассетных боеприпасов. По его словам, украинским властям необходимо будет провести масштабную образовательную кампанию, чтобы предупредить гражданское население об опасности неразорвавшихся гранат.

Восбург добавил, что наибольшую озабоченность вызывает то, что неразорвавшиеся гранаты, оставшиеся на земле от этих снарядов, невозможно убрать вручную.

"Приходится прилагать большие усилия, чтобы разминировать их, потому что их нельзя перевозить. В местности, которая была насыщена ими, вы найдете много мелких мин, поэтому избавляться от них нужно медленно и методично", — отметил полковник.

Между тем представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что военные проводят всесторонние испытания кассетных боеприпасов, которые будут предоставлены Украине, и коэффициент неудач составил 2,35%. Однако замминистра обороны по вопросам политики Колин Кал отметил, что сами испытания засекречены, и хотя у него есть "высокая степень уверенности" в их результатах, в боевых условиях процент неразорвавшихся гранат может быть в семь раз выше.

В связи с этим авторы публикации подчеркнули, что цифры, предлагаемые официальными лицами Пентагона, значительно отличаются от того, что обнаруживают саперы и гражданские саперы на местах в послевоенных районах.

В чем причина отказа кассетных боеприпасов

Эл Восбург пояснил, что артиллерийские снаряды этого типа испытываются в Юме, штат Аризона, на относительно ровной площадке с твердым грунтом, свободной от растительности, что является идеальным условием для взрыва гранат при падении.

Но в условиях конфликта эти снаряды выстреливаются в самых разных местах — в результате процент разрядов достигает 10%, а в некоторых случаях даже выше, особенно когда они попадают в воду, песок, грязь или мягкую почву, например, вспаханные поля. Легкие гранаты часто цепляются за ветки деревьев или кусты и также не взрываются.

"Эти взрыватели полагаются на удар, и если вы попадете во что-то мягкое, вы можете не получить нужный эффект", — рассказал полковник.

Ранее Фокус выяснял, какие именно кассетные боеприпасы могут получить Вооруженные силы Украины. В частности, США могут предоставить авиационные бомбы МК-20, а также 155-мм артиллерийские снаряды DPICM с кассетной боевой частью.