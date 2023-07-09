ВСУ ударили по позициям оккупантов трофейной системой ТОС-1А "Солнцепек" (видео)

По информации российских пабликов, огнеметная система была захвачена украинскими военными во время "отвода подразделений ВС РФ" из Харьковской области осенью прошлого года.

1-й отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" имени Дмитрия Коцюбайло показали боевую работу украинских бойцов, которые нанесли удар по позициям противника с помощью трофейной тяжелой огнеметной системы ТОС 1А "Солнцепек". Кадры были опубликованы 9 июля в социальных сетях, передает Фокус.

"Работа трофейного ТОС 1А "Солнцепек". Уничтожаем врага его же оружием", — говорится в комментарии под видео.

Авторы российских пабликов также прокомментировали кадры нанесения удара трофейным "Солнцепеком". Некоторые обозреватели пишут, что системы была захвачена украинскими бойцами осенью прошлого года в Харьковской области.

"По предварительной информации, тяжелая огнеметная система "ТОС-1А "Солнцепек" была захвачена украинскими военными во время отвода подразделений ВС РФ из Харьковской области", — пишет "Военный обозреватель".

Между тем, на каком направлении применили трофейную ТОС украинские бойцы не уточнили.

Напомним, в октябре прошлого года журналисты издания The Wall Street Journal написали, что в ходе стремительного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, российские войска оставили значительное количество военной техники. Авторы материала с иронией отметили, что таким образом Россия стала крупнейшим "поставщиком" тяжелого вооружения для Киева, опережая по всем показателям США и союзников НАТО.

Украинские источники 8 июня сообщили, что на Запорожском направлении Силы обороны уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Отмечалось, что по неподтвержденным данным, Россия за время полномасштабного вторжения потеряла свыше 10 таких машин.