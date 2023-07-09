За один месяц как за весь прошлый год: Украина произвела рекордное количество боеприпасов

По словам главы профильного министерства Александра Камышина, Киев спешит наладить собственное производство боеприпасов, чтобы не зависеть все время от поставок стран-союзниц. Поэтому в приоритете не только развитие производства, но и дальнейшее увеличение его объемов.

Украина за июнь произвела больше снарядов, чем за весь 2022 год. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью Bloomberg, которое было опубликовано 9 июля.

"Этот результат является успехом в стране, где многие из заводов регулярно подвергаются атакам российских ракет", — сказал чиновник журналистам.

По его словам, Киев спешит наладить собственное производство боеприпасов, чтобы не зависеть все время от поставок стран-союзниц. Поэтому в приоритете не только развитие производства, но и дальнейшее увеличение его объемов.

"Я бы не сказал, что мы настолько молодцы, что за три месяца смогли увеличить производство боеприпасов. Мы произвели так мало в 2022 году", — отметил Камышин.

Глава профильного министерства сказал что начал с артиллерийских и минометных снарядов, потому что они играют центральную роль в боях с ВС РФ. Кроме того, Украина практически прекратила их производство после распада Советского Союза, быстро исчерпав запасы после вторжения России в феврале 2022 года.

Украинские противотанковые комплексы "Стугна-П" также стали быстрее сходить с конвейера. Наращивание производства танков и бронированных машин является следующим приоритетом, но, по словам Камышина, на это уйдет от 3 до 6 месяцев.

С журналистами Камышин также поделился планами снова сделать Украину крупным экспортером оружия.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Украине появилось новое оружие против взрывных дронов ВС РФ. В Украине появилось новое оружие против взрывных дронов ВС РФ.

Кроме того СМИ писали о том, что украинец разработал новое антидроновое ружье. Российские дроны-камикадзе "Ланцет" наносят ВСУ большой ущерб, но теперь воины получат высокотехнологичное средство для борьбы с ними.