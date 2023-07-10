"Дыры" в обороне: ВСУ добились успехов в районе Клещиевки, — ISW (карта)

По информации аналитиков, контрнаступление украинской стороны идет на всех участках фронта. Оккупантам приходится поспешно покидать занятые позиции.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на фронте и добиваются новых успехов, тем самым отбрасывая противника с ранее занятых позиций. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) 9 июля.

Луганская и Харьковская области

Российские оккупанты попытались провести ограниченное наступление к районам к северу от Сватового и к югу от Кременной. В Генштабе подтвердили это, отметив, что попытки наземных атак были зафиксированы вблизи Берестового (20 км северо-восточнее Сватового), Новоселовского (13 км северо-западнее Сватового), Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового), Спорного (25 км к северо-востоку от Сватового) и Веселого (30 км к югу от Кременной), но атаки были отбиты.

В российском Минобороны при этом продолжают отрицать это и говорят об успешных действиях против украинских военных.

Как изменилась ситуация на фронте: взгляд аналитиков Фото: ISW

Донецкая область

ВСУ продолжают контрнаступление в районе Бахмута. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский поделился, что у украинских защитников есть определенные успехи на этом участке фронта. Они могли продвинуться к западу от Андреевки (8 км к югу от Бахмута) и проводят атаки возле Клещиевки, но некоторые российские военные блогеры это отрицают, пишут аналитики из ISW.

"Один военный блоггер пожаловался, что российская 72-я мотострелковая бригада (3-й армейский корпус) неадекватно обороняется в районе Клещиевки и оставила дыры в своих оборонительных рубежах, подразделения российской 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) должны заполнить", — говорится в сообщении.

В воскресенье российские войска также продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк, и вероятно добились незначительных успехов. В украинском Генштабе лишь отметили, что противник продолжает безуспешные обстрелы города.

Как изменилась ситуация на фронте: взгляд аналитиков Фото: ISW Как изменилась ситуация на фронте: взгляд аналитиков Фото: ISW

Южное направление

Украинские защитники на этом участке фронта продолжают контрнаступление и продвигаются в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей.

"Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские силы продвинулись в Приютное (17 км юго-западнее Великой Новоселки) с севера и сейчас находятся примерно в 2 км от населенного пункта", — продолжают аналитики.

При этом, российские оккупанты продолжают безуспешные атаки в сторону Благодатного (5 км к югу от Великой Новоселки). В Генштабе также отмечали, что атаки противника были отбиты.

Аналитики отдельно добавили, что войска РФ начали восстанавливать позиции на левом берегу реки Днепр, которых они лишились после намеренного подрыва Каховской ГЭС и в результате затопления территорий.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк подтверждала, что им удалось это частично сделать, однако ВС РФ наталкиваются на мины, которые сами же рассеивали при сооружении линии обороны.

Как изменилась ситуация на фронте: взгляд аналитиков Фото: ISW Как изменилась ситуация на фронте: взгляд аналитиков Фото: ISW

Напомним, 9 июля в Минобороны подтвердили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении. Замминистра Анна Маляр отметила, что на востоке и юге продолжаются горячие бои, а оккупанты продолжают безуспешные атаки в районе Донецкой области.