По данным Генштаба, большинство указанных лиц уже обратились в медицинские учреждения с целью попытаться получить отсрочку от отправки в районы боевых действий на территории Украины.

В Алтайском крае России в настоящее время проводится подготовка 300 контрактных сотрудников, включая некоторых бывших заключенных, наркозависимых и лиц, страдающих гепатитом. Об этом 10 июля сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На одном из полигонов восточного военного округа Алтайского края проходят подготовку более 300 человек, подписавших контракт с вооруженными силами Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Согласно информации, предоставленной штабом, среди новобранцев находятся лица, которые ранее находились в заключении, мужчины с низким социальным статусом, лишенные документов, а также индивиды, страдающие от наркозависимости и гепатитом.

В Генштабе добавляют, что большинство указанных лиц уже обратилась в медицинские учреждения, чтобы попытаться отсрочить свою отправку в районы боевых действий на территории Украины.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что всеобщая мобилизация неизбежна. По его словам, преимущество от мобилизации в приграничных регионах РФ состоит в том, что мобилизованные будут воевать недалеко от дома.

Также сообщалось, что принудительная мобилизация "убила" дисциплину в российских войсках. Более 1000 судебных дел было заведено с января.