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"Соизмеримо с площадью Одессы": в ВСУ сообщили, сколько километров освободили с начала наступления

За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 квадратных километров украинской земли

За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 квадратных километров украинской земли, сейчас там продолжаются мероприятия по разминированию.

Силы обороны понемногу продвигаются на нескольких направлениях в Донецкой области и в Запорожье. С начала наступления на Южном направлении ВСУ освободили 169 кв. км и 24 кв. км — на Бахмутском. Об этом 10 июля в Military Media Center сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Сколько территории освобождено на Мелитопольском и Бердянском направлениях

По словам Андрея Ковалева, в течение прошлой недели в результате наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ продвинулись более чем на один километр. В целом продвижение на этих направлениях с начала наступления составляет 8,6 километров.

"За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 квадратных километров украинской земли", сказал спикер.

Он отметил, что с начала украинского наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов 169 квадратных километров.

"Это примерно соизмеримо с площадью города Одесса. На этих территориях продолжаются мероприятия по разминированию местности", — сказал Андрей Ковалев.

Сколько территории освобождено на Бахмутском направлении

Как сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, на Бахмутском направлении на прошлой неделе Силы обороны освободили от ВС РФ 4 квадратных километра территорий. В общем освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 квадратных километра.

Украинские защитники закрепляются на освобожденных рубежах и работают по врагу из артиллерии.

"Враг оказывает сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы. Здесь продолжаются тяжелые бои", — сказал Ковалев.

Напомним, что в районе Бахмута южнее города-крепости пехотинцы 28-й ОМБр при поддержке артиллерии и минометов успешно выбили оккупантов из посадки. Бой продолжался весь день, но под огневым давлением пехоты и минометов оккупанты вынуждены были бежать.

Ранее сообщалось, что 9 июля ВСУ достигли успехов в Донецкой области. Силы обороны смогли продвинуться на запад от Андреевки (8 км к югу от Бахмута) и проводят атаки возле Клещеевки.