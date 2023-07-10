"Соизмеримо с площадью Одессы": в ВСУ сообщили, сколько километров освободили с начала наступления

За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 квадратных километров украинской земли, сейчас там продолжаются мероприятия по разминированию.

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Силы обороны понемногу продвигаются на нескольких направлениях в Донецкой области и в Запорожье. С начала наступления на Южном направлении ВСУ освободили 169 кв. км и 24 кв. км — на Бахмутском. Об этом 10 июля в Military Media Center сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Сколько территории освобождено на Мелитопольском и Бердянском направлениях

По словам Андрея Ковалева, в течение прошлой недели в результате наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ продвинулись более чем на один километр. В целом продвижение на этих направлениях с начала наступления составляет 8,6 километров.

"За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 квадратных километров украинской земли", сказал спикер.

Он отметил, что с начала украинского наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов 169 квадратных километров.

"Это примерно соизмеримо с площадью города Одесса. На этих территориях продолжаются мероприятия по разминированию местности", — сказал Андрей Ковалев.

Сколько территории освобождено на Бахмутском направлении

Как сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, на Бахмутском направлении на прошлой неделе Силы обороны освободили от ВС РФ 4 квадратных километра территорий. В общем освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 квадратных километра.

Украинские защитники закрепляются на освобожденных рубежах и работают по врагу из артиллерии.

"Враг оказывает сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы. Здесь продолжаются тяжелые бои", — сказал Ковалев.

Напомним, что в районе Бахмута южнее города-крепости пехотинцы 28-й ОМБр при поддержке артиллерии и минометов успешно выбили оккупантов из посадки. Бой продолжался весь день, но под огневым давлением пехоты и минометов оккупанты вынуждены были бежать.

Ранее сообщалось, что 9 июля ВСУ достигли успехов в Донецкой области. Силы обороны смогли продвинуться на запад от Андреевки (8 км к югу от Бахмута) и проводят атаки возле Клещеевки.