"Співмірно з площею Одеси": у ЗСУ повідомили, скільки кілометрів звільнили з початку наступу

За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 квадратних кілометрів української землі, зараз там тривають заходи з розмінування.

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Сили оборони потроху просуваються на кількох напрямках на Донеччині та на Запоріжжі. Від початку наступу на Південному напрямку ЗСУ звільнили 169 кв. км та 24 кв. км — на Бахмутському. Про це 10 липня у Military Media Center повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Скільки території звільнено на Мелітопольському та Бердянському напрямках

За словами Андрія Ковальова, впродовж минулого тижня в результаті наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ просунулися на понад один кілометр. Загалом просування на цих напрямках від початку наступу становить 8,6 кілометрів.

"За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 квадратних кілометрів української землі", сказав речник.

Він зазначив, що від початку українського наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських окупантів 169 квадратних кілометрів.

"Це приблизно співмірно з площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості", — сказав Андрій Ковальов.

Скільки території звільнено на Бахмутському напрямку

Як повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, на Бахмутському напрямку минулого тижня Сили оборони звільнили від ЗС РФ 4 квадратних кілометри територій. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 квадратних кілометри.

Українські захисники закріплюються на звільнених рубежах та працюють по ворогу з артилерії.

"Ворог чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви. Тут тривають важкі бої", — сказав Ковальов.

Нагадаємо, що в районі Бахмута південніше від міста-фортеці піхотинці 28-ої ОМБр за підтримки артилерії та мінометів успішно вибили окупантів з посадки. Бій тривав увесь день, але під вогневим тиском піхоти та мінометів окупанти змушені були втекти.

Раніше повідомлялося, що 9 липня ЗСУ доcягли успіхів на Донеччині. Сили оборони змогли просунутися на захід від Андріївки (8 км на південь від Бахмута) і проводять атаки біля Кліщіївки.