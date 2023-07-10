"Дірки" в обороні: ЗСУ домоглися успіхів у районі Кліщіївки, — ISW (карта)

За інформацією аналітиків, контрнаступ української сторони триває на всіх ділянках фронту. Окупантам доводиться поспішно залишати зайняті позиції.

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Збройні сили України продовжують контрнаступ на фронті і домагаються нових успіхів, тим самим відкидаючи противника з раніше зайнятих позицій. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) 9 липня.

Луганська та Харківська області

Російські окупанти спробували провести обмежений наступ до районів на північ від Сватового та на південь від Кремінної. У Генштабі підтвердили це, зазначивши, що спроби наземних атак було зафіксовано поблизу Берестового (20 км на північний схід від Сватового), Новоселівського (13 км на північний захід від Сватового), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового), і Веселого (30 км на південь від Кремінної), але атаки було відбито.

У російському Міноборони при цьому продовжують заперечувати це і говорять про успішні дії проти українських військових.

Як змінилася ситуація на фронті: погляд аналітиків Фото: ISW

Донецька область

ЗСУ продовжують контрнаступ у районі Бахмута. Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський поділився, що в українських захисників є певні успіхи на цій ділянці фронту. Вони могли просунутися на захід від Андріївки (8 км на південь від Бахмута) і проводять атаки біля Кліщіївки, але деякі російські військові блогери це заперечують, пишуть аналітики з ISW.

"Один військовий блогер поскаржився, що російська 72-га мотострілецька бригада (3-й армійський корпус) неадекватно обороняється в районі Кліщіївки та залишила дірки у своїх оборонних рубежах, які підрозділи російської 106-ї повітрянодесантної дивізії (ПДВ) мають заповнити", — ідеться в повідомленні.

У неділю російські війська також продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк, і, ймовірно, домоглися незначних успіхів. В українському Генштабі лише зазначили, що противник продовжує безуспішні обстріли міста.

Як змінилася ситуація на фронті: погляд аналітиків Фото: ISW Як змінилася ситуація на фронті: погляд аналітиків Фото: ISW

Південний напрямок

Українські захисники на цій ділянці фронту продовжують контрнаступ і просуваються в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей.

"Пов'язаний із Кремлем військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися до Приютного (17 км на південний захід від Великої Новосілки) з півночі та зараз перебувають приблизно за 2 км від населеного пункту", — продовжують аналітики.

При цьому, російські окупанти продовжують безуспішні атаки в бік Благодатного (5 км на південь від Великої Новосілки). У Генштабі також зазначали, що атаки противника було відбито.

Аналітики окремо додали, що війська РФ почали відновлювати позиції на лівому березі річки Дніпро, яких вони позбулися після навмисного підриву Каховської ГЕС і внаслідок затоплення територій.

Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк підтверджувала, що їм удалося це частково зробити, проте ЗС РФ натрапляють на міни, які самі ж розсіювали під час спорудження лінії оборони.

Як змінилася ситуація на фронті: погляд аналітиків Фото: ISW Як змінилася ситуація на фронті: погляд аналітиків Фото: ISW

Нагадаємо, 9 липня в Міноборони підтвердили, що ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку. Заступниця міністра Ганна Маляр зазначила, що на сході та півдні тривають гарячі бої, а окупанти продовжують безуспішні атаки в районі Донецької області.