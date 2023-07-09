"Ворог в обороні": ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямі, — Маляр

Заступниця голови Міноборони доповіла, що на сході та півдні точаться гарячі бої. Ганна Маляр проінформувала, що ЗС РФ намагаються наступати в Донецькій області.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію на східному та південному фронтах. Про це відомо з поста, оприлюдненого в Telegram 9 липня.

На сході тривають гарячі бої. Ворог наступає на Авдіївському, Мар’їнському, Куп’янському та Лиманському напрямах. Серйозних змін ситуація там, зі слів Маляр, не зазнала.

"На Бахмутському напрямі ворог в обороні. На південному флангу є певне просування наших військ. На північному флангу бої без зміни положень", — розповіла заступниця міністра.

Чиновниця зазначила, що гарячі бої тривають і на півдні країни. Зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямах наступають ЗСУ.

"Триває процес закріплення на досягнутих рубежах. Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності до продовження наступальних дій", — пояснила Маляр.

Представниця Міноборони додала, що триває "активна робота" Сил оборони Таврійського напряму.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов отримав контузію в бою. Він зняв відеозвернення, в якому повідомив про завершення битви за важливий для контрнаступу ЗСУ рубіж. З його слів, троє захисників отримали поранення.

9 липня у ЗСУ показали знищення рідкісного російського РЛС "Зоопарк". Бійці виявили комплекс на південному напрямі за допомогою розвідувального дрона.