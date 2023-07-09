Лежав на землі і насилу говорив: Сенцов отримав контузію на фронті (відео)

Наразі Сенцов отримує необхідну медичну допомогу і почувається краще.

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Український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов отримав контузію під час бойових дій. Про це сам режисер розповів у відео, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook одразу ж після отримання акубаротравми.

Сенцов повідомив, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж. Троє бійців дістали поранення, а його контузія нескладна. Однак на відеокадрах видно, що військовому важко говорити.

За словами чоловіка, бій відбувався ще в суботу, 8 липня. Контузію він отримав тоді ж.

В одному з коментарів під викладеним на особистій сторінці відео 9 липня Сенцов написав, що перебуває в лікарні й почувається вже краще.

Сенцов вступив до лав ЗСУ в перші дні після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. На другий день війни він опублікував селфі в камуфляжі та закликав усіх захищати свою країну. Український режисер брав участь у деокупації півночі Київської області. Після цього воював у Донецькій і Луганській областях.

Чоловік виконує бойові завдання в лавах 204-го київського батальйону територіальної оборони ЗСУ. У червні 2023 року Олегу Сенцову надали звання молодшого лейтенанта.

Нагадаємо, 20 червня 2023 року стало відомо, що Олег Сенцов вижив під час обстрілу і зумів вибратися з підбитого бронеавтомобіля. Український кінорежисер, який захищає Україну, зазначив, що Силам оборони вдалося зайняти нові позиції. Але без втрат, на жаль, не обійшлося.

Наприкінці січня повідомлялося, що син Олега Сенцова отримав українське громадянство. Інформація про народження четвертої дитини українського режисера з'явилася на початку грудня 2022 року. За словами матері дитини Вероніки Вельч, у сина тепер подвійне громадянство — і США, і України.